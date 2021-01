‘Mano negra’ en movilización de mujeres para manifestarse contra  Salgado Macedonio

Señalan a personas cercanas a académico John Ackerman y a Pablo Amílcar, ex superdelegado del gobierno federal en el estado de Guerrero

Personas cercanas a John Ackerman y Pablo Amílcar movilizaron a un grupo de mujeres en la ciudad de Chilpancingo para manifestarse, en las inmediaciones de la fiscalía de Guerrero, en contra del virtual candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio.

La presión política en contra de Salgado Macedonio continúa por parte del grupo de Amílcar, quien no aceptó que Salgado Macedonio fuera el mejor posicionado en las encuestas.

Según trascendió, la mayoría de las mujeres que llegó a Chilpancingo fue trasladada desde la Ciudad de México para incorporarse con otras mujeres de Guerrero.

No es la primera vez que personas allegadas a Amílcar se aprovechan del movimiento feminista para presionar al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en aras de que Salgado Macedonio no sea el candidato que eligió la militancia a través del método de encuestas, no obstante que, en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que se debe respetar la decisión del pueblo.

El 21 de diciembre, justo cuando se daría a conocer al ganador de las encuestas, un contingente de mujeres procedente de Chilpancingo llegó a la sede de Morena en la Ciudad de México.

De acuerdo con testimonios, las mujeres fueron traídas a la capital del país a través de mentiras, ya que desde un principio no se les dijo que la manifestación era para lanzar consignas contra Salgado Macedonio.

Indicaron haber recibido un mensaje de Martha Barragán Mar, a quien se le liga con la esposa de Amílcar, Lucía Carrillo Ovalles, de extracción panista, para que apoyaran en la Ciudad de México.

Al llegar a la Ciudad de México se les unió otro pequeño contingente, sin embargo, en ese otro grupo había hombres que se sumaron a las protestas a las afueras de Morena, lo cual va en contra del movimiento feminista.