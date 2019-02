Llama cardenal a fortalecer y ejercer la virtud del amor

El cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a fortalecer y ejercer la virtud del amor y a convertirnos en profetas de este amor en el núcleo de la familia.

Al participar en la celebración eucarística del domingo IV del tiempo ordinario, el arzobispo primado de México recordó que, en efecto, el amor debe ser la base de toda comunidad; sin embargo, el concepto de lo que se entiende por amor se ha deformado.

Al hacer referencia a la primera carta de San Pablo a los Corintios, conocida como “la epístola del amor”, recordó que el amor es comprensivo, no tiene envidia, no es presumido ni se envanece, no es egoísta y no se irrita o alegra con la injusticia.

En ese sentido, invitó a la población a reflexionar si somos capaces de experimentar el amor de esta manera o si lo que sentimos se aleja de estos conceptos, porque entonces no se podrá hablar de verdadero amor.

Asimismo, habló sobre lo difícil de ser “profetas en nuestra tierra”, a lo que recordó que todos están llamados a profetizar a partir de sus familias, donde indudablemente será difícil, pero ahí es donde comienza la misión de difundir el verdadero amor.

Por ello, subrayó que la mejor manera de profetizar es con el ejemplo, más que con las palabras, ya que a partir de las acciones es cómo se hace llegar el verdadero mensaje y no tanto con las palabras.