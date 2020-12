La mañanera de hoy 29 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el estado que tiene nuestro país ante la pandemia por Covid-19. Además, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela pidió que en estos días de fin de año y los festejos de Año Nuevo, especialmente el Día de Reyes, la gente se mantenga en casa y sea consciente, para poder superar esta batalla El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell habló sobre el comportamiento de la pandemia durante la semana reciente. En ese tema, explicó que cuatro de cada 10 personas han dado positivo cuando se les aplica la prueba de detección de Covid-19. Sobre la letalidad de la enfermedad, López-Gatell anunció que se redujo este índice, debido a que la atención que se brinda a las personas es mejor y más rápida que en el inicio de la pandemia. Entregan condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud contra covid-19 El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, entregó la condecoración Miguel Hidalgo a siete representantes del sector salud, “es una placa simbólica que irá en un lugar muy especial de cada hospital covid-19, con esto estamos buscando reconocer y recordar el esfuerzo de todo el personal; son 980 que se distribuirán entre todas las instituciones”. AMLO informa que en enero llegarán nuevos lotes de vacunas anticovid López Obrador informó que el 4, 11, 18 y 25 de enero llegarán nuevos lotes de vacunas anticovid a México que se repartirán en 27 estados, “de esta forma con Pfizer cubrimos, ese es el estimado, todo el grupo de médicos, enfermeras, de trabajadores de la salud, que se calcula en alrededor de 750 mil personas, de modo que nos va a alcanzar”. Aseguró que en enero iniciará la vacunación de adultos mayores con dosis de CanSino, “se estableció un convenio de 8 millones de dosis de enero a marzo de esta vacuna, es una dosis y no requiere de bajas temperaturas, de modo que al tener esta vacuna disponible vamos a iniciar desde enero la vacunación de adultos mayores”.

El Presidente cancela su visita a Chiapas por Año Nuevo, por lo que permanecerá en la Ciudad de México para atender la crisis por covid-19, “yo ya tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos, tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos”.