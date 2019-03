Interpondrán ante PJF incidente de desacato en tema de estancias infantiles

El senador Samuel García Sepúlveda presentará, el lunes, un incidente de desacato ante el Poder Judicial de la Federación al no publicarse las reglas de operación de las estancias infantiles de acuerdo a una suspensión de amparo que logró hace unos días.

El Diario Oficial de la Federación ya publicó la normativa, pero del programa que entrega los recursos, directamente, a padres y madres de familia, y no a las estancias.

En conferencia de prensa junto a representantes de 211 estancias infantiles de Nuevo León, el también líder de Movimiento Ciudadano en ese estado aseguró que el lunes presentarán la documentación necesaria ante los tribunales federales.

“Queremos dar a conocer que ante la evidente suspensión a esta violación estamos ya realizando lo que se llama el incidente de desacato, que sería hacia la Secretaría de Bienestar”, sostuvo.

García Sepúlveda explicó que cuando el juez que lleva el caso se percate que su sentencia fue desobedecida comenzaría a aplicar las medidas de apremio que le concede la ley.

“La Ley de Amparo establece que las suspensiones se deben cumplir en un máximo de 24 horas. De no cumplirse, el juez tiene medias de apremio, que consisten en las siguientes: Apercibimiento, multa, destitución, multa y destitución al superior jerárquico, y si con todo y esto no cumplen, es la acción penal de desacato que va de tres a nueve años de prisión”, indicó.

Debido a las nuevas reglas, y ante el reclamo de los afectados, el senador exhortó a la delegación federal en Nuevo León a que aclare si el estado será beneficiado o excluido con el nuevo programa porque, acotó, “de entrada se interpreta que nuestro estado no va recibir ni un peso”.