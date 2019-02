Inclusión, tolerancia y respeto son valores indispensables de la democracia: INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, destacó que la inclusión, la tolerancia y el respeto son valores indispensables de la democracia, y que reconoce la esencia democrática.

“La democracia no se puede entender con una visión homogénea del mundo, ni mucho menos como exclusión; democracia es tolerancia, respeto, reconocimiento del otro y consecuentemente inclusión”, afirmó durante el evento para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna.

En el auditorio del INE también se pronunció porque todos los actores políticos y sociales del país reconozcan la pluralidad y la inclusión como factores indispensables de la democracia, porque no asumir que hay minorías es contra natural.

“En la democracia no hay un único modo de relacionarnos ni puede haberlo, no puede haber una única visión del mundo que se imponga sobre las demás, no hay verdades con mayúsculas, no hay una verdad con mayúscula, así como no hay un pueblo homogéneo.

“Lo que la democracia supone es el reconocimiento de la pluralidad, la tolerancia y a partir de ese reconocimiento la inclusión de las distintas visiones del mundo, de los distintos modos de relacionarnos”, expuso.

El consejero presidente del INE resaltó la importancia de reconocer el valor de la diversidad en las culturas y las diferentes maneras de expresiones plurales y democráticas, así como la pluralidad también de opiniones y manera de ver al mundo, pues es lo que nos enriquece como nación.

“Reivindicar más allá de los sistemas democráticos, reivindicar que la misma lógica de estos sistemas implica su apertura su reconocimiento y su inclusión a distintos tipos de prácticas que, a lo mejor no siguiendo los cánones tradicionales que significa democracia, si forma parte de la misma esencia de esta forma de gobierno.

“Es cierto que hay reglas del juego de la convivencia política, pacífica que llamamos democráticas, pero como decía, la lógica primordial que está detrás de esta forma de gobierno, es no solamente el reconocimiento y la tolerancia de la diversidad sino su aceptación y su inclusión”, apuntó.

Añadió que no aceptar lo anterior es ir contra corriente de la integración de la nación mexicana, ya que “ni nación ni pueblo son conceptos homogéneos, pretenderlo es caer en la lógica de la imposición”.

Reconocer la diversidad lingüística que hay en el país, es un buen pretexto para ir más allá para reconocer que, así como esa diversidad nos enriquece también la pluralidad de opiniones.

Agregó, que aunque en la política hay posiciones mayoritarias y posiciones minoritarias, asumir que estas últimas no cuentan es ir en contra de la naturaleza y la esencia misma de la naturaleza.

Finalmente, reconoció que reflexionar en un contexto que podría decirse que no tiene nada que ver con la democracia, es indispensable, por lo que la celebración en el INE, en esta Casa de la Democracia, y homenajear, en ese sentido, a la diversidad lingüística de nuestro país, es prueba de ello.