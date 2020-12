Incidente entre organización ecologista y pescadores del puerto de San Felipe

La reserva de la biosfera Alto Golfo de California fue el epicentro de un incidente entre la organización ecologista internacional Sea Shepherd y pescadores del puerto de San Felipe.

La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos se ha dado a la tarea de proteger a la vaquita marina desde 2015.

En extinción, la especie en referencia se ve directamente afectada por la pesca furtiva del pez totoaba, cuya vejiga natatoria es considerada la “cocaína marina” por su alto valor en el mercado negro.

El incidente en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California, situada entre los estados de Sonora y Baja California, arrojó un pescador herido, mientras una embarcación fue partida en dos.

“Esa panga no chocó; no fue un accidente; si hubiera sido un accidente no estaría partida en dos; estaría chocada de frente.

“El Sea Shepherd le pasó por encima”, fue la denuncia de un pescador.

De acuerdo con lo vertido a un diario de circulación nacional, la organización ecologista internacional suele aventar agua sobre las pangas que intentan pescar de manera legal.