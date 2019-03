El Poder Legislativo está obligado a entregar a la sociedad espacios para cogobernar, sostuvo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

“El parlamento tiene que entregar a la propia sociedad, en momentos clave, espacios para coparticipar, para codeterminar, para cogobernar, y el INAI ha sido un pertinaz agente en la promoción del gobierno abierto en los estados y municipios”, subrayó.

Al participar en la clausura del Primer Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa en Chetumal, Quintana Roo, Acuña Llamas reconoció la labor de su homólogo Joel Salas Suárez en la promoción de los planes de acción en materia de gobierno abierto desde el ámbito local.

“La vitalidad de los parlamentos necesita ser presumida y es importante que no se vaya a apagar la voz de la sociedad civil organizada, ya que su voz ayuda, ilustra y abre puertas “, remarcó.

En la sede del Poder Legislativo de Quintana Roo, el comisionado presidente hizo votos porque no se pierdan los ímpetus de las organizaciones de la sociedad civil con el apoyo del legislativo.

“El punto es que el parlamento se mantenga como una antorcha y que los senadores y los diputados conscientes permitan llevar la vitalidad de las calles, de las plazas, de la academia, para que no perdamos el rumbo y lo que se ha avanzado”, concluyó.

En ese sentido, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, afirmó que el cambio democrático en México no se entendería sin la creación de los organismos autónomos y sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, al margen de los colores partidarios.

En la jornada, convocada por la XV Legislatura del Congreso del estado, participó Orlando Espinoza, presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

También Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, Capítulo de Transparencia Internacional en México, y José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.