Imperativo un proceso de pacificación abierto y democrático

Especialistas coincidieron en que para lograr una reconciliación efectiva en México es indispensable que el proceso de pacificación sea abierto y democrático, así como respetar los estándares mundiales de derechos humanos e ir acompañado del fortalecimiento de las instituciones.

En el Foro Internacional “Amnistía”, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, sostuvo que se requiere un enfoque diferente para revertir la descomposición social en México, al tiempo de asentar que el tema de la amnistía y la atención a sectores sociales olvidados son prioridad.

El senador por Morena recordó que de acuerdo con la Fracción XIV del artículo 89 de la Constitución es facultad y obligación del Presidente de la República “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.

Mientras, José Alfredo Piera Pellicer, rector de la Universidad Virtual y Académica, subrayó que “debemos considerar a los reclusorios como el fracaso cívico de una sociedad cuyo costo, en todos los sentidos, es elevadísimo tanto en dinero como en desgaste social y sufrimiento”.

El castigo como factor para mantener la paz, consideró, es una concepción “caduca” que no reduce la delincuencia.

Y agregó que en una sociedad firme, con capacidad de perdón, se fomenta la convivencia y la tolerancia, así como una economía próspera.

A su vez, la especialista Laura Londoño Jaramillo, quien participara en las negociaciones de paz en Colombia, estableció que la justicia transicional debe ser un proceso abierto, democrático y con participación social, para que la construcción de la paz sea legítima.

Abundó que deben respetarse los estándares internacionales de derechos humanos, en particular de las víctimas, y que la pacificación tiene que ir acompañada del fortalecimiento de las instituciones.

“Los procesos de paz son importantes, pero, a su vez, los gobiernos deben estar preparados para los retos derivados de la delincuencia y dar respuesta efectiva a la persecución del crimen mediante inteligencia, estrategia y tecnología”, precisó.

Mientras, Denis Reynaud, militar de la República Checa, recomendó a los mexicanos “aprender a olvidar y seguir adelante”; “si se quiere un verdadero cambio en el país, la única forma es avanzando, pero ello es imposible si México no comprende ni perdona su propia historia”, hizo notar.

Finalmente, Santiago Corcuera Cabezut, académico de la Universidad Iberoamericana, indicó que las amnistías que sólo ayudan a “cicatrizar la superficie” pueden ser malignas y contrarias al derecho internacional “porque producen un efecto de pretendido olvido forzado”.