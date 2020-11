Hasta las últimas instancias impugnará inhabilitación ex titular de la CRE

Tras asegurar tener la conciencia tranquila, haber dedicado 25 años de su vida al servicio público y haber actuado siempre con apego a la ley, Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), anunció que impugnará su inhabilitación por 10 años.

“Sostengo mi inocencia y voy a impugnar esta sanción hasta las últimas instancias, dentro de los plazos legales correspondientes.

“Hoy me decido a la academia; no me defenderá por acceder a un puesto en el gobierno federal, sino para cuidar mi nombre”, estableció García Alcocer en un posicionamiento.

Así las cosas, el titular de la CRE calificó como una injusticia la determinación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitarlo.