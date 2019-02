Guevara única comisionada que reconoce el PT en Sonora

El Partido del Trabajo (PT) estableció que la única persona con autoridad para dirigir y atender las cuestiones de ese instituto político en el estado de Sonora es su comisionada política, Ana Gabriela Guevara.

En ese sentido, hizo un llamado al ex comisionado Jaime Moreno Berry “a que deje de crear conflictos” y respete las decisiones de la Comisión Ejecutiva Nacional de nombrar a Guevara como su representante en aquella entidad de la República.

El PT recordó que en la pasada reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, Guevara fue designada como comisionada política y que cuenta con el respaldo de los máximos órganos de dirección en el instituto político.

Señaló que la ex velocista y ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) no sólo recibió todo el respaldo de la dirigencia nacional, sino que también senadoras y diputadas federales reconocieron su desempeño que ha tenido al frente del PT Sonora.

Destacó que la actual comisionada ha desempeñado una excelente labor en la conducción y desarrollo de los proyectos políticos y sociales que encabeza el PT, por lo que le confía plenamente en las decisiones que ha tomado para fortalecer y hacer crecer al partido en esa entidad.

Por ello, a través de un comunicado, el instituto político indicó que en caso de que Moreno Berry “siga actuando de manera ilegal contra el partido se tomarán medidas severas en su contra”.