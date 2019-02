Guardia Nacional, necesaria para no desproteger zonas, afirma Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que de no aprobarse la Guardia Nacional se tendrían que hacer reacomodos de las fuerzas disponibles, que no alcanzan a cubrir todo el país.

Indicó que sería impensable no aprobarla, ya que “nos veríamos en la necesidad de hacer un reacomodo de las fuerzas que hoy tenemos desplegadas en esos estados, con el propósito de atender lo que nos resulte prioritario, y en esa medida, pues quedarían obligadamente desprotegidas algunas zonas”, detalló.

Durazo Montaño agregó que no se está dando la seguridad adecuada, “eso es evidente, han disminuido los homicidios dolosos, pero no de manera relevante, y ¿por qué no tenemos mayor presencia?, porque no tenemos el número suficiente de elementos”.

“El objetivo de la Guardia Nacional es conjugar todos los recursos, particularmente humanos, con los que hoy cuenta el Estado mexicano, para constituir un ente administrativo capaz de soportar la responsabilidad de combatir la inseguridad”, expuso el funcionario.

Entrevistado en Palacio Nacional destacó que “si alguien sabe el carácter imprescindible de la presencia del Ejército, o de los marinos, o de ambos en cada uno de los estados, son precisamente los gobernadores, por eso es que en ellos hemos encontrado también el mayor respaldo”.

No obstante, hay “quienes, por razones políticas o ideológicas, han venido rechazando la iniciativa de la Guardia Nacional, pero en el fondo saben que es un instrumento imprescindible para combatir la inseguridad, y aquí me refiero particularmente a aquellos gobernadores que se han expresado en contra”.

Abundó que las expresiones contrarias de los organismos civiles a esta figura, son, “desde mi punto de vista, desde una posición equivocada, cómoda, no realista; porque desde esta cancha tienes que dar resultados, y hay que hacerlo en un marco de legalidad”.

Enfatizó que la mencionada figura no busca militarizar al país, sino “convertir a los policías militares en oficiales que tengan la suficiente capacidad de comunicación social para el trabajo de proximidad que debe llevar un responsable de la seguridad pública”.

Consideró que “la mayoría de los senadores y de los diputados tienen perfectamente claro que en las circunstancias actuales del país, es imprescindible el respaldo de las Fuerzas Armadas, de los militares, de los marinos, por supuesto de la Policía Federal, para enfrentar la inseguridad”.