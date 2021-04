‘Gober precioso’ busca llevar en libertad proceso por tortura a periodista Lydia Cacho

A través de un amparo es como busca llevar Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, en libertad su proceso por la tortura de que fue objeto la periodista Lydia Cacho.

El ex mandatario estatal, quien se encuentra preso en Quintana Roo, fue detenido en el puerto de Acapulco el pasado 3 de febrero.

Desde abril de 2019 pesaba sobre Marín una orden de aprehensión por el delito de tortura.

Además de la del ex gobernador de Puebla, la magistrada María Elena Suárez instruyó las capturas del empresario textilero Kamel Nacif, del ex jefe de la Policía Judicial de la entidad, Hugo Adolfo Karam, y del director de Mandamientos Judiciales del ex mandatario estatal, Juan Sánchez.

Para llevar en libertad su proceso por la tortura de que fue objeto Cacho, Marín interpuso su amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo.