Fustigan inacción contra José Luis Vargas, magistrado presidente del TEPJF

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, y Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fustigaron la inacción contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por presunto enriquecimiento ilícito o actos de corrupción.

“La fiscalía está en falta; no se entiende que luego de nueve meses no puede dar elementos sobre si ha lugar la investigación; si no había elementos; lo que se quiera, pero la fiscalía tiene que darnos certeza, pero la no actuación abona a la falta de confianza.

“Con la confianza se va uno a competir en las elecciones; la confianza es básica, y esta denuncia por supuesto que preocupa, la sola denuncia.

“Que la UIF nos diga que hay ingresos no explicables da la posibilidad a pensar que son ingresos de procedencia ilícita y eso es extremadamente preocupante, y siendo juzgador uno dice ¿de dónde viene ese dinero? ¿Acaso está recibiendo dinero por los litigios, por los casos, por las sentencias? Ojalá que no, pero que lo expliquen”, refirió Álvarez Icaza.

A su vez, Zambrano aseguró que “no conviene al juez electoral, al tribunal, a su presidente, estar metido en esto, siendo señalado uno de sus integrantes de actos de corrupción”

“Está raro; ha pasado mucho tiempo y uno se pregunta qué ha estado pasando, ¿por qué esta tardanza de la fiscalía?

“Se requiere un órgano que goce de plena credibilidad y confianza, en primer lugar, de los partidos políticos, de autoridades electorales y de la sociedad en su conjunto.

“El magistrado Vargas tiene todo derecho a defenderse, pero tiene que dar la cara y una explicación; es una decisión, pero que sea pública”, puntualizó Zambrano.