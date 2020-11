Fuerzas Armadas sin poder alguno; no lo anhelan: Ojeda Durán

Amén de no anhelarlo, las Fuerzas Armadas no tienen poder alguno, y sí valores para servir a México y no esperar nada a cambio.

“Las Fuerzas Armadas, como bien lo dijo el general Luis Crescencio Sandoval, no anhelamos el poder, y no tenemos ningún poder, como algunos lo han manifestado”, aseveró José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), en el marco de la conmemoración del Día de la Armada de México, en la que refrendó su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las y los marinos refrendamos nuestra lealtad incondicional a la investidura que representa, y nos sumamos al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para servir, bajo su mandato, al pueblo de México hoy y siempre.

“De igual manera, hoy y siempre, de igual manera, bajo este marco conmemorativo en la Secretaría de Marina Armada de México, le queremos expresar nuestro incondicional apoyo al Ejército Mexicano como nuestro compañero de armas.

