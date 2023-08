Frente Amplio por México ya trabaja en Edomex

El Presidente presume aprobación de 84 por ciento * Entre más me golpean, más digno me siento, afirma el Ejecutivo federal

MAJO VALENCIA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió una encuesta en la que la aprobación de su gobierno alcanza el 84 por ciento contra 12 que no está de acuerdo con su gestión.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el Primer Mandatario dijo que está contento porque sigue teniendo el apoyo de la población, pese a la campaña “ridícula y vulgar” que, aseguró, se ha emprendido desde la oposición en contra de la 4T.

López Obrador dijo que esta información está dirigida a la gente que ve las Mañaneras porque de esta manera se puede contrarrestar el bombardeo de los medios de información que se oponen al gobierno.

SIN RESULTADOS LA CAMPAÑA MEDIÁTICA CONTRA LA 4T

Sin embargo, confió en que la población ya no cree en los “voceros” de la oligarquía que solo defienden sus intereses.

“Como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar de que el pueblo es mucha pieza, les cuesta trabajo como si yo tengo maestría, doctorado, estudié en Harvard y la reacción de muchas de estas personas es el pueblo está manipulado, el pueblo es tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Sí les cuesta mucho, no se percatan de nada”, agregó.

Finalmente, mencionó que se siente contento porque logró uno de los principales objetivos de su gobierno que era disminuir la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, reprochó que esto no haya sido noticia.

“Por eso no tengo duda de que hay una campaña mediática en contra, pero también me llena de orgullo, porque como decía Ponciano Arriaga, ‘entre más me golpean más digno me siento’”, concluyó.