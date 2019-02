Frente a señalamientos, se investiga y se toman medidas: Jesús Ramirez

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, sostuvo que a diferencia de anteriores administraciones, ante los señalamientos de algunos perfiles en puestos públicos, se investiga y se toman medidas.

“Errores puede haber, administrativos puede haber, incluso gente que sorprenda y que presente papeles que no son reales, en fin hay muchas situaciones, pero cuando se señalan y se comprueban, se toman cartas en el asunto, esa es la diferencia”, expresó en entrevista telefónica con reporteros.

El funcionario federal afirmó que existe una campaña contra la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sobre todo porque viene una propuesta de reforma a este organismo público, la cual afectará el estatus de sectores que se han beneficiado de algunas becas.

Abundó que la situación del Consejo, como otras áreas del gobierno que se han recibido, ha estado plagada de contratos, becas que si no son ilegales, sí inmorales, donde se ha incurrido en corrupción, se ha beneficiado a empresas privadas con dinero público para investigaciones científicas y ni siquiera los reportes ni los resultados han entregado.

En este contexto, Ramírez Cuevas confirmó la renuncia, por cuestiones personales, de David Alexir Ledesma, quien laboraba en el área de Redes Sociales del citado Consejo.

Agregó que en el caso de Edith Arrieta Meza, quien se desempeñaba como subdirectora de la CIBIOGEM, del Conacyt, concluyó su labor en el proyecto de investigación para la cual fue contratada sobre agricultura tradicional en la Ciudad de México, por lo que no presentó una renuncia porque sólo concluyó el proyecto y terminó la relación laboral.

Dejó claro que en el caso de María Chávez, ella no trabaja en el Conacyt, sino en la Secretaría de Energía, como secretaria administrativa, por lo que no ocupa ningún cargo de responsabilidad, ni directivo y no está al frente de algún organismo.

El vocero del Gobierno de México explicó que la única renuncia fue la de David Ledesma, quien en realidad no tenía cargo formal ni nombramiento.

Al ser cuestionado sobre dos personas que fueron consideradas en la terna para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que laboraban con la actual administración, abundó que ellos, ya no están laborando desde hace unos días, antes de que se presentaran las ternas.

Comentó que en el caso de Ángel Carrizales, él estaba en el equipo de logística, mientras que Paola Elizabeth López Chávez estaba en el área de ayudantía del Gobierno de México, pero eso no le impide legalmente ser candidata a ser consejera, porque reúne el perfil profesional.