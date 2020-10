Fox pena para él mismo y para el país: Durazo

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el ex presidente Vicente Fox se ha convertido en una pena para él mismo y para el país.

Y que ni un solo quinto indebido sacó de su gobierno, ni de ningún otro.

En ese tenor, Durazo aseveró que en el gobierno de ratas generalizadas de Fox fue una excepción.

“Nunca le he contestado nada al expresidente @VicenteFoxQue porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el País. Sin embargo, hoy le digo: Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro.

“Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70. En ese gobierno de ratas generalizadas fui una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente”, refirió Durazo vía Twitter luego de que el ex titular del Ejecutivo federal asegurara que “las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco” ante su anuncio de que renunciara al gabinete para buscar la gubernatura de Sonora, entidad que, acotó el guanajuatense, no podía ir con un fracasado ante sus nulos resultados al frente de la SSPC.