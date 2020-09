Fiasco informe sobre caso Iguala a seis años: Padre de normalista

Como un fiasco calificó el padre de un normalista de Ayotzinapa desaparecido el informe que sobre el caso Iguala se presentó en Palacio Nacional a seis años del hecho.

“Para nosotros es solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la comisión Ayotzinapa.

“Básicamente, lo que se saca ahorita es el compromiso, actual, de que sigue en la misma postura el gobierno.

“Para nosotros no es nuevo; quisiéramos un poco más de resultados”, aseveró el padre del normalista José Ángel Navarrete, con quien coincidió la madre del también estudiante desparecido Miguel Ángel Hernández Martínez.

“Tenemos coraje porque no es justo que en seis años, no es posible que no haya todavía nada”, aseveró.

En cuanto a que hay órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, la madre de Hernández Martínez urgió a que “se les llegue”.

“Sabemos que participaron militares, pues, ¿cuándo les van a llegar? Pues que les lleguen”, refirió.