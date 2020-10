Fernández Noroña se jacta por negativo en prueba Covid a la que se sometió

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), se jactó de haber salido negativo en la prueba Covid a la que se sometió.

“Fui precavido de más.

“Para los que ya celebraban que me hubiese enfermado porque no uso cubre bocas les comunico que salí negativo”, refirió Fernández Noroña vía Twitter, red social por la fue fustigada la facilidad con la que el diputado federal petista se hizo la prueba Covid en el Centro de Investigación Biomédica de Zacatecas, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“¿Cuál es la metodología a seguir para que me hagan la prueba Covid en el IMSS? Yo tuve contacto con una persona diagnosticada positiva, fui al IMSS a consulta y hacerme la prueba, pero al no tener síntomas, no me la quisieron hacer. O tengo que ser funcionario para que me lo hagan?”, refirió un usuario de Twitter.