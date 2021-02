Ex presidentes deberán hacer fila, como cualquier mexicano, para vacuna

Como cualquier mexicano, los ex presidentes deberán hacer fila para vacunarse contra el coronavirus.

“Que se formen; ese es el operativo; que hagan su fila; cuando les toque, les toca.

“Como cualquier mexicano, mexicana, ese es el operativo para los ex presidentes, que hagan fila, como cualquier mexicano”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien apuntó que no habrá operativo especial para las personas que acudan a vacunarse contra el Covid-19, “ni siquiera para los ex presidentes”.

Según trascendió, los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox se registraron en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/ para inmunizarse contra el coronavirus.