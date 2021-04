Eventos sociales siguen sin fecha para levantar cortinas

Trabajadores de este sector no cuentan con apoyos o recursos debido a que por pandemia frenaron sus actividades.

Los salones de fiestas llevan 12 meses cerrados tras la declaratoria de la pandemia, lo que ha afectado a quienes se dedicaban a amenizar los eventos sociales pues de tener agendas llenas e ingresos de hasta 40 mil pesos, pasó a uno solo muy familiar en el que el pago fue de 4 mil pesos, por lo que la falta de recursos ha obligado a este sector a vender equipo para sobrellevar la inactividad, señaló Agustín González conocido como Dj Nico.

Dedicado desde hace 30 años al servicio de luz y sonido para eventos sociales, recordó que fue el 21 de marzo del año pasado cuando los salones de fiesta responsables suspendieron servicios lo que implicó reagendar fechas, cancelaciones y ya no contratar más, sin embargo, el giro de los eventos sociales es toda una cadena de empleo pues van desde la renta del lugar, se contratan meseros, banquete, flores, mesas de dulces, sonido, luz, pistas de baile, animación, mobiliario, decoración, planners, valet parking, etc.

“Está completamente olvidado este tipo de negocios. Fuimos los primeros en parar y supongo que vamos a ser los últimos en regresar, pero no tenemos idea hasta cuándo sea este regreso, menos ahora que es Semana Santa”, dijo

Sobreviven sin apoyos

Ante la situación, recordó que se conformó una agrupación del sector para acercarse a las autoridades locales y estatales para generar estrategias y lograr la reactivación del sector, no obstante, tras los retrocesos al color Rojo no se han generado apoyos, se han contabilizado a algunos negocios y se mencionó la emisión de un Protocolo de Regreso Seguro, sin embargo, a estas alturas NO LO CONOCEN y ante la necesidad de ingresos, muchos Dj han optado por aplicar medidas de seguridad propias para reducir contagios.

“Yo aplico medidas, ya no llevo personal, siempre llevo cubrebocas, uso gel antibacterial ya no se reparte utilería, el humo que se emana es sanitizante y limpio mi equipo consecutivamente”, dijo.

No siguen medidas sanitarias

Se ha enfrentado a la clandestinidad, hay quienes hacen fiestas en sus casas o terrenos bardeados por gastar menos pagan a gente sin experiencia y sin ninguna medida de seguridad, lo que afecta a quienes sí se han preocupado por la salud de sus clientes, trabajadores y familia quienes sí han invertido en sanitizaciones e higiene. No obstante, aunque los buscan para amenizar fiestas tienen reglas, algunos clientes sí las aceptan, pero hay quienes no están conformes y no quieren pagar.

“He tratado de mantenerme al margen de gente que quiere alguna fiesta masiva pues debo cuidar a mis clientes y mi familia. Sé que la situación económica es complicada pero no hay que arriesgar a la gente”, dijo.

Esto ha impactado el nivel económico, en su caso, los ingresos que dejaban los eventos sociales se destinaban al pago de gastos en el hogar y de agua, luz, internet, gastos escolares, de manutención, de mantenimiento de equipo, verificación de transporte, sueldos del staff.

Vendieron su equipo

Reconoció que muchos conocidos y hasta él, han decidido vender equipo de luz y sonido para subsistir, han optado por trabajos extras, fletes en las camionetas que servían para trasladarse a los eventos sociales, esto con tal de generar dinero.