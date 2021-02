Estudiantes de Xaltocan, Tlaxcala, aprovechan visita de AMLO para hacerse escuchar

En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraba, en su primera etapa, la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” de Xaltocan, Tlaxcala, alumnos de varios planteles demandaban mejores condiciones laborales, e instalaciones, para sus maestros y que se les hiciera entrega de las credenciales que los acreditaran como tales.

“Los salones son muy pequeños; no tenemos laboratorios y estamos en el quinto ciclo, más de la mitad de la carrera, y no contamos con laboratorios, algo indispensable para nuestra carrera., aparte de que los docentes no cuentan con contratos laborales; no tienen prestaciones de ley; necesitamos que ellos tengan un trabajo digno para que los estudiantes tengamos una educación digna”, refirió una alumna de Ingeniería Ambiental.

A los estudiantes se sumaron habitantes del municipio, mismos que se arremolinaron en torno del convoy del titular del Ejecutivo federal, al que siguieron el paso, una vez que terminara el evento.

En ese marco, una alumna que alcanzó a meter la cabeza por la ventanilla trasera del vehículo que abordó el presidente López Obrador recibió la promesa de una pronta respuesta por parte el propio mandatario.

“Me dijo que iba a dar pronta respuesta, que tenía que checarlo sin sus coordinadores”, refirió la estudiante.