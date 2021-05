Este jueves se vacuna López-Gatell contra el coronavirus

Con un “ya me llegó el turno” dio a conocer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que este jueves se vacunará contra el coronavirus.

En ese tenor, el médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público aseveró que no se había inmunizado porque no le había tocado.

“Por supuesto que no me he vacunado, porque no me había tocado.

“Como lo he dicho, tengo 52 años.

“Mañana, a las 9 de la mañana, me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto; ya me llegó el turno”, aseveró López-Gatell.