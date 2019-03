Especialista en derecho constitucional desmenuza a la Guardia Nacional

La formación de la Guardia Nacional se regirá por una doctrina policial de control del delito basada en el servicio a la sociedad y el respeto a los derechos humanos, expuso el especialista en derecho constitucional José Óscar Valdés Ramírez.

Tras la aprobación de la propuesta de ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, el también ex candidato independiente a la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que los cambios al proyecto del nuevo cuerpo de seguridad establecen lineamientos de una policía nacional, no de un mando militarizado.

Indicó que al estar adscrita a un mando civil, específicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Guardia sería juzgada, en sus delitos, por tribunales del fuero civil, y no del castrense.

Refirió que mediante las modificaciones al artículo 31 constitucional no será obligación de los ciudadanos enlistarse al cuerpo de seguridad, que estará a cargo de la SSyPC y formado por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

Mediante un comunicado, señaló que, para operar, la Guardia Nacional, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, requiere del visto bueno de por lo menos 17 congresos estatales, así como de la expedición de leyes que regulen su funcionamiento.