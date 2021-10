Es inmoral y una provocación lo de Lozoya en Lomas: AMLO

IMPACTO | REDACCIÓN

La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, salió victoriosa luego de que un grupo de policías manifestantes la sorprendieron durante su ensayo en el Congreso, donde será su toma de protesta, para exigir que la actual Administración resuelva sus demandas y cumpla con el pago que les adeudan.

Quien será la primera mujer que gobierne esa entidad, no vaciló en acercarse a los quejosos, a quienes les pidió le hicieran saber sobre sus demandas porque ella los respeta, palabras con las que logró establecer un diálogo, ganando con ello un punto a su favor.

Fue así que Salgado Pineda, en medio de los trabajadores que levantaban sus pancartas, dijo a uno de ellos que lo escuchaba para poder atenderlos.

“Yo te escucho, dígame”, expresó la gobernadora electa a uno de los policías.

La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda atendió a policías estatales que protestan afuera del Congreso y se comprometió a resolver sus demandas cuando asuma el cargo este 15 de octubre.@EvelynSalgadoP pic.twitter.com/ooY9Kt5eTM — Digital Guerrero (@digitalgro) October 8, 2021

“Mire, gobernadora: lo único que estamos pidiendo es el pago de los viáticos que no se nos ha pagado. Somos más de 5 mil policías, ese dinero lo ocupamos para la comida y no tenemos”, le respondió.

Cabe recordar que hace unos días trabajadores de diversas dependencias, entre ellos la Policía, tomaron diversas instalaciones de gobierno en reclamo por el pago de salarios, viáticos y bonos, entre otros beneficios económicos.

Posteriormente, y rodeada de los agentes de la policía y algunos de sus familiares, la gobernadora que tomará protesta este 15 de octubre, escuchó sobre las deficiencias existentes en la corporación y hasta se tomaron fotos.

Pero no sólo conversaron sino que se comprometió con ellos para poner al frente de la Secretaría de Seguridad a una persona honesta, que no solamente no les quite sino que les dé más.

“Vamos a apoyarlos, a reforzarlos, no andarán con uniformes rotos ni con las botas rotas”, les prometió y hasta los vitoreó al grito de “Que viva nuestra Policía que nos cuida y nos representa en el Estado de Guerrero”.