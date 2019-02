Entrenan niños y jóvenes poblanos en matemáticas para competencias

Todos los sábados, en el edificio FM2 de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, estudiantes de 10 a 18 años de edad entrenan en matemáticas, dado que su deseo es competir en olimpiadas estatales, nacionales e internacionales.

Gerardo Hernández Valdez, entrenador en este ámbito, compartió su experiencia y subrayó que la principal meta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es impulsar vocaciones científicas, de manera gratuita.

Dijo que esta capacitación se realiza en coordinación con la Sociedad Matemática Mexicana, quien convoca a los profesores de las instituciones públicas y privadas para que estimulen la participación en alumnos de entre 10 y 18 años de edad.

Destacó que durante la preparación alumnos participan en concursos de su nivel, algunos como Competencia Cotorra, Examen de Primavera ─para secundaria─, de donde seleccionan a los estudiantes para integrar la delegación que representará al país en la Olimpiada Internacional Rioplatense, celebrada en Argentina a finales de diciembre.

“Queremos prepararlos desde pequeños para que su entrenamiento sea constante y tengan un desempeño destacado. Además, que pueden participar en seis o siete competencias a nivel estatal o nacional que se realizan de acuerdo con su nivel y edad”, precisó el también ganador nacional en olimpiadas.

Informó que también, los estudiantes de bachillerato son entrenados para participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que se celebra en noviembre.

Comentó que, los seleccionados son nuevamente convocados para competir en otras ediciones internacionales como la Olimpiada Europea, donde México ha tenido un desempeño destacado.

En México, el 59 por ciento de alumnos del último grado de educación básica se ubicó en el nivel más bajo en la prueba de matemáticas, lo que significa que seis de cada 10 alumnos de este nivel presentan problemas para resolver operaciones básicas como suma, resta, multiplicaciones o divisiones, esto de acuerdo con un informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

A pesar de estos parámetros, México ha logrado participaciones destacadas en competencias internacionales en el área de matemáticas desde 1987, tal y como sucede en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (OIM), en la que participan 110 países y nuestro país se ubica entre los 30 mejores.

En este sentido, en 2013 México tuvo el mejor desempeño en su historia al lograr la posición 17 dentro de este ranking.

Gerardo Hernández hoy es entrenador y fue ganador de oro y plata en olimpiadas nacionales. Desde que cursaba la secundaria inició su camino en estas competencias y ahora como entrenador y alumno de posgrado en Ciencias Matemáticas de la FCFM desarrolla en los estudiantes habilidades para solucionar problemas a través de la lógica y el razonamiento matemático.

En un comunicado de la BUAP también se señaló que los niños y jóvenes interesados en competir por un lugar destacado en las olimpiadas de matemáticas, a nivel estatal, nacional e internacional, son entrenados con el apoyo de profesores y estudiantes de posgrado.

“Nadie empieza ganando premios, sino que los resultados son consecuencia de un entrenamiento constante”, dijo Gerardo Hernández tras aclarar que el servicio que él y sus compañeros de posgrado ofrecen no se enfoca a dar asesorías para mejorar calificaciones, sino en un entrenamiento para quienes buscan participar en competencias.

“Cuando estaba en secundaria me invitaron a entrenar matemáticas olímpicas con alumnos de preparatoria y al principio no entendí nada; sin embargo, no me di por vencido y seguí participando hasta que pude ganar dos olimpiadas. Eso es lo único que pedimos aquí, cualquiera puede integrarse si tiene interés, compromiso y ganas de participar”, señaló.

Los cursos que se imparten en la FCFM de la BUAP son gratuitos y se llevan a cabo todos los sábados, en el edificio FM2 de esta unidad académica de las 11 de la mañana a las dos de la tarde.

Para acceder a las convocatorias, precisó el comunicado, se puede consultar el sitio https://www.fcfm.buap.mx/olimmat/.