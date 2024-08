En seguridad el cambio está en marcha

La alcaldesa electa, apoyada por colectivos feministas en su lucha por la defensa del voto ciudadano * Hacen un llamado a la reflexión a la candidata derrotada

ARMANDO GARCÍA

Activistas y colectivas feministas se sumaron en apoyo a la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en medio de su lucha por hacer valer la voluntad ciudadana expresada en las urnas en la pasada elección del 2 de junio de 2024.

Señalan que este resultado ha tratado de revertir -mediante argucias legales y haciendo uso de las instituciones- el grupo político-familiar que respalda a la candidata derrotada, Catalina Monreal.

Las activistas y colectivas Saskia Niño de Rivera y Ana Helena Saldaña (víctima y sobreviviente de violencia ácida), Fernanda Torres (No es una somos todas, A. C.), Sofía Márquez (Colectiva We R Women on Fire), Colectiva Resistencia Radical Zacatecas, Arussi Unda (Colectiva Feminista Brujas del Mar), Diana Murrieta (Nosotras para Ellas, A. C.), Mayra Hernández (Backhome), Bea Gasca (Womanpalooza) y Renata Villarreal (Marea Verde México), suscriben una carta en la que respaldan a Rojo de la Vega, quien, aseguran, ha demostrado en siete ocasiones su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc.

A través del documento, muestran su preocupación por las impugnaciones “excesivas y abusivas” que ha realizado la candidata a quien no favoreció el resultado del pasado 2 de junio.

“Le hacemos un llamado a la reflexión interna sobre lo costosas que han sido las luchas de las mujeres para lograr la legislación sobre la violencia política en razón de género y que parece no entender ni comprender su sentido ni mucho menos su aplicación”, señalan.

En el escrito, explican que la Violencia Política en Razón de Género es una legislación creada para proteger los derechos políticos de las mujeres y enfatizan que la hija de Ricardo Monreal no ha cumplido con alguno de los principios básicos de esta ley. Por el contrario, la acusan de haber utilizado denostaciones y agresiones verbales contra Alessandra Rojo.

Las firmantes también cuestionan la insistencia de la morenista en seguir impugnando un proceso electoral ya finalizado y en calificar a Rojo de la Vega de “agresora” por cuestionar su patrimonio durante la campaña.

La carta afirma que esta narrativa es incorrecta y no refleja una verdadera violencia política en razón de género, sino más bien un intento de arrebatar un triunfo electoral legítimo.

El grupo de mujeres finaliza su carta reiterando su apoyo a la activista, feminista y ambientalista, y hacen un llamado a la candidata derrotada a reconsiderar sus acciones y conceptos sobre la violencia política en razón de género.

“Ha sido difícil y sinuoso el camino de las mujeres. Desde aquí, todo nuestro respaldo a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc”, concluye el documento.

YA HAY FECHA PARA LA TRANSICIÓN: EL 12 DE AGOSTO

Alessandra Rojo de la Vega acordó con el alcalde actual de la demarcación, Raúl Ortega, que el próximo 12 de agosto comenzarán oficialmente los trabajos de transición, para los que solicitó la instalación de una Comisión de Transición.

El jueves 8 de agosto pasado, la activista informó en un boletín que el objetivo de dicha Comisión será conocer el estado en el que se encuentra la administración de la alcaldía, además, solicitó que la transición se lleve a cabo con garantías de transparencia, rendición de cuentas, legalidad, eficiencia y eficacia.

También recordó que el proceso de entrega de recepción debió iniciar desde que recibió la constancia de mayoría del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), entonces, apuntó que la petición que hizo para la instalación de una Comisión de Transición se fundamenta en el numeral sexto del Título Tercero de los Lineamientos relativo a la Integración de la Comisión de Transición.

El pasado 22 de julio, la aliancista nombró al exdiputado panista Obdulio Ávila como coordinador de la transición y compartió que la secretaría técnica de la Comisión Receptora será Mónica Peña Adan, y estará integrada por Kevin Martin Alonso Martínez y Deyanire Vianeth Violante Camacho.

Es de resaltar que la elección en Cuauhtémoc ha estado marcada por las impugnaciones que Morena presentó ante los resultados y continúan en resolución, a pesar de que el pasado 30 de julio el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó el recuento parcial de votos en la alcaldía, realizados en los Consejos Distritales 9 y 12, donde la ventaja se mantuvo en favor de Alessandra Rojo de la Vega.

El aviso oficial del inicio de trabajos de transición se dio horas antes de que la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, se presentara en la explanada de la alcaldía para su gira de agradecimiento en compañía de la derrotada morenista Caty Monreal.

HAY PLAN MACABRO EN MI CONTRA: ALE ROJO

La alcaldesa electa de la Cuauhtémoc denunció en redes sociales que tanto su contrincante, Caty Monreal Pérez, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) alistan un nuevo ataque en su contra, pero ahora demeritando el activismo que por años ha realizado en favor de las mujeres que desafortunadamente han sido víctimas de violencia de género.

Mediante un video, denunció que algunas colectivas y feministas la han llamado por teléfono para advertirle que han sido buscadas por personal de la Fiscalía capitalina para cuestionar la ayuda que han recibido de la política y también activista, pues vale recordar que Rojo de la Vega forma parte de la Red No es una, somos todas, que apoya a mujeres violentadas.

“Resulta que varias mujeres, incluidas madres de víctimas de feminicidio a quienes hemos ayudado en sus procesos ya sean legales, psicológicos se comunicaron conmigo muy preocupadas porque les llamaron directamente de la Fiscalía para preguntarles sobre esta ayuda que les dimos. Puntualmente, cuestionándolas si yo les había quedado mal o si había abusado de su confianza”, acusó molesta la activista negando ser ‘igual que ellos’ por usar los apoyos con fines electorales.

Alessandra lamentó que la Fiscalía de la Ciudad de México esté tratando de convencer a las víctimas de hablar mal de ella, pues la red no sólo es ella, sino comprende el trabajo de muchas mujeres que voluntariamente ayudan a las personas sin cobrar un sólo peso. Además, recordó que si este tipo de asociaciones y organizaciones existen, es precisamente porque las autoridades no garantizan el acceso a la justicia e incluso “arrumban las carpetas en un cajón”.

Luego de que Ale Rojo denunciara este nuevo ‘plan macabro’ en su contra, la coordinadora de la red, Fernanda Torres, le escribió un mensaje de solidaridad: “Nadie nos cuenta lo que hemos vivido, arriesgando nuestra integridad y vida, con tal de ayudar a familias y mujeres. Por más que intenten desacreditar nuestro trabajo, no lo van a lograr porque habla por sí mismo. OJALÁ la Fiscalía hiciera 1/4 de lo que hacemos en Somos todas”.

No cabe duda que esta historia tiene mucha de dónde cortar, pues Caty Monreal no descansará, así Ale Rojo inicie su gobierno el 1 de octubre próximo… así como le pasó a Sandra Cuevas, que de todo se la hacían de tos.