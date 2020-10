En muertos por el Covid-19 no hay “situación de alarma”, afirma AMLO

Ante la posibilidad de rebrotes de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la cuestión de fallecimientos por la pandemia no existe una “situación de alarma”, se va mejorando y “ha bajado el número de fallecidos”.

El Presidente dijo que la estrategia está funcionando en lo general, y descartó “medidas disciplinarias” para, por ejemplo, imponer el uso del cubrebocas.

Afirmó que él tiene un parámetro que es el que le importa más de todos, no solo si se tiene capacidad para atender enfermos, desde luego eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios.

“Pero lo que más, más, más, me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos, y en eso vamos mejorando, ahí no tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos”, aseguró.

“Tiene que ver con una serie de factores, no solo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día a los enfermos afectados por la pandemia”.

Hasta este jueves, México sumaba 88 mil muertos y 874 mil casos confirmados.

Señaló que se debe seguir con medidas sin autoritarismos. “No se ha implementado el toque de queda”.

López Obrador dijo que este jueves habló con el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Iba a comentar algo sobre la pandemia, pero al tocar el tema del Códice de Dresde comenzó a hablar de la colonización y se fue de largo, dedicándole 5 minutos a la Conquista.

Luego retomó:

“Nosotros (sin toque de queda) estamos más a la idea de que la gente se convenza. Porque el pueblo es mucha pieza y con mucha cultura y responsable”, añadió

Vamos a seguir insistiendo en cuidarnos, agregó, no confiarnos, en que la gente por sí misma tome las medidas, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias.

Enfatizó que se está yendo casa por cas para identificar a los afectados.

‘NO HAY FALLA1

Cambiar de estrategia a veces se asume como que hubo un fallo, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

La estrategia consideró desde el inicio que la epidemia sería larga.

Afirmó que también se dijo que al llegar a octubre se tendría una modificación en la pandemia ante la llegada de la Influenza.

“Era lógico suponer que habría un repunte”.