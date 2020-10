En decisión del INE sobre México Libre, estuvimos al margen, afirma el Presidente

“Yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones. No mando mensajes”, asegura López Obrador

En la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político a México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, nosotros nos mantuvimos al margen, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes, dijo, los presidentes de la República decidían quien tenía registro y quien no. “Eso está en el basurero, ya no se aplica”.

Sin enfatizar exactamente a qué caso se refería, señaló que él no envía mensajes a través de nadie.

“Yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones. No mando mensajes, para que no usen mi nombre”, aseguró.

El Presidente expresó que, de repente, para programas de vivienda o para cualquier acción se utiliza su nombre.

“Ya lo acordamos, ya lo vimos, con el Presidente, y hasta enseñan la foto, sobre todo si piden dinero; ni familiares, ni amigos, ni compañeros, compañeras, de lucha, nada”, dijo.

“Si hay algo aquí se informa”.