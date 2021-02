En canal de ‘María Visión’ pide pareja de adultos mayores de Tlaxcala por AMLO

Mañana y noche, “por el canal de María Visión”, dijo rezar por el presidente Andrés Manuel López Obrador una pareja de adultos mayores de Xaltocan, Tlaxcala, donde el titular del Ejecutivo federal inauguró, en su primera etapa, la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” del municipio.

“Rezamos a Dios.

“Mañana y noche, por el canal de María Visión, rezamos por Obrador y por nosotros.

“En sus manitas estamos.

“Nosotros le pedíamos a Dios que diosito lo cuidara para que saliera adelante.

“Rezamos oraciones; es lo que ayuda”, refirió la pareja de adultos mayores.

En cuanto al hecho de que el titular del Ejecutivo federal no use cubrebocas, hizo votos para que no le pase nada, “porque él no le está haciendo daño a nadie”.

“El presidente no usa cubrebocas.

“No, no usa.

“No, pues, como se sienta él; no sabemos lo que él piense; si él tiene fe en Dios, y él está en las manitas de Dios Nuestro Señor, solamente él sabrá.

“Primero Dios no le va a pasar nada porque él no le está haciendo daño a nadie”, apuntó la pareja de adultos mayores.