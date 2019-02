El PRI gira: militancia elegirá líder nacional

Alcanzar la tercera edad tal vez sea el mejor aliciente para el PRI, pues éste próximo 4 de marzo cumplirá 90 años de su nacimiento.

Sin embargo, con pastel o sin pastel, con confeti o sin confeti, al tricolor le urge salir del sopor en el que lo hundió el desastroso resultado del pasado 1 de julio que, por segunda vez, en el arranque del Siglo XXI, lo ubicó como tercera fuerza política nacional.

De entrada, quienes hoy están al frente del partido, dando la cara y poniendo el ejemplo a muchos que en otros momentos no dudaban en aparecer y reaparecer mediáticamente, recuperarán para la militancia la esencia del tricolor, su derecho a decidir la riendas del mismo.

Para el próximo y ya cercano proceso interno que deberá renovar la dirigencia nacional, a más tardar en agosto de este año, y en que concluye la etapa de Claudia Ruiz Massieu, el PRI retomará las convocatorias abiertas para que las bases militantes sean quienes decidan el futuro del partido.

Así, en la búsqueda de recuperar la confianza de la militancia, pero también de reiniciar el acercamiento con la ciudadanía, el próximo líder nacional será electo a través de un proceso directo y abierto a la militancia, incluso con el uso de urnas.

El tricolor tiene contemplado modificar los requisitos para participar en la contienda, de acuerdo con información obtenida por IMPACTO.

Fuentes fidedignas señalaron que se quiere dar la confianza de que sea la mayoría priísta la que escoja quién va a conducir al PRI en los siguientes cuatro años.

Después del fracaso de dar prioridad a un candidato simpatizante para la elección presidencial pasada, que resultó en un verdadero fracaso, ahora el PRI apostará a un proceso “de los priístas para los priístas”.

En la contienda interna, además de pluralidad, deberá haber reglas claras y piso parejo, pero, sobre todo, certidumbre a la militancia.

Con el concepto claro de cómo será la elección del próximo líder nacional priísta, quedarían sin efecto otros métodos como una Asamblea de Consejeros en el que participa un número reducido de militantes, o mediante Asamblea Nacional en la que sólo votan militantes en algún cargo, altas autoridades priistas en funciones y militantes elegidos como delegados.

Nonagenario y con la experiencia de más de ocho décadas en el poder, la última de contrastes y lecciones, en el PRI comienzan a salir voces para tomar el timón del partido en lo que se aproxima la guerra del sexenio que inicia a finales de 2024, pero que tiene batallas en los próximos años, una antes del proceso interno, entre ellas Ivonne Ortega, Miguel Osorio Chong y Alejandro Moreno. Aunque también suenan para competir José Narro o el propio René Juárez, quien fue interino.

PRI SE RECONSTRUYE CON AFILIACIÓN Y REFRENDO DE MILITANCIA EN EL PAÍS

Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y el secretario general Arturo Zamora Jiménez encabezaron el pasado 6 de febrero el inicio de la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo de la Militancia.

El proceso se lleva a cabo hasta el 31 de diciembre de este año, cuando también se actualizarán los datos de quienes forman parte del Padrón de Militantes Priistas, informó el instituto político en un comunicado.

Con una estructura de 68 mil 412 comités seccionales en todo el país, el PRI informó que en el proceso participarán también los ciudadanos que quieran integrarse como nuevos miembros.

Entre quienes acudieron a refrendar su militancia están los secretarios del CEN, Héctor Gutiérrez de la Garza, de Organización; Jorge Márquez Montes, de Operación Política; José Reyes Baeza, de Acción Electoral; Diva Gastélum Bajo, de Atención para Estados en Oposición, y Alfonso Camacho Martínez, de Comunicación Institucional.

De acuerdo con los lineamientos definidos por la dirigencia nacional, “el padrón será incluyente, transparente y confiable; nos permitirá fortalecer los procesos internos, además de que por sus características dará soporte e impulso a una convivencia y participación más democrática al interior del partido”.

La Jornada de Afiliación y Refrendo de la Militancia se aplicará con un sistema de operación integral, que involucra a todos los militantes y a todas las estructuras.

De acuerdo con lo previsto, participarán el Comité Ejecutivo Nacional hasta los más de 68 mil 412 comités seccionales, cuyas sedes serán habilitadas como casas de afiliación en todo el país, con lo que se refrendarán los más de seis millones de registros acreditados ante el INE.

“Este ejercicio es una herramienta transparente e incluyente que busca dar soporte al trabajo territorial, a los procesos internos y a las estrategias electorales del tricolor”, señaló la dirigente nacional Ruiz Massieu.

Puntualizó que “estamos convencidos de que un partido fuerte es un partido con identidad, y un partido con identidad sabe con claridad el número de militantes que tiene, en dónde están y cómo operan en su labor de activismo”.

El registro partidario lo llevarán a cabo más de 71 mil priístas distribuidos por todo el territorio nacional, quienes trabajarán con un formato único de afiliación y refrendo mediante el cual se sistematizará y organizará toda la información.

Como parte de su proceso de renovación y reforma interna, el PRI sostuvo que parte desde la reconstrucción de sus cimientos mediante este ejercicio, con el que el expresa su decisión de contar con un padrón de militantes confiable, actualizado y documentado, que se apegue a la normatividad electoral y a las reglas internas del partido.

PRI SE RENUEVA PARA CONTINUAR COMO ALTERNATIVA POLÍTICA: RUIZ MASSIEU

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) construye una plataforma hacia el futuro para seguir como alternativa política, afirmó la presidenta del CEN del tricolor, Claudia Ruiz Massieu.

Señaló que “los priístas estamos orgullosos de nuestra historia, porque nos asumimos como arquitectos del Estado Mexicano”.

“Pero estamos renovándonos y construyendo una plataforma de futuro, en la ruta de seguir siendo una alternativa política”, afirmó en un comunicado.

Acompañada del secretario general del CEN del PRI, Arturo Zamora Jiménez y del director del Cesnav, José Tomás Jorge Tress Zilly, Ruiz Massieu aseguró que los priistas han sabido ejercer el gobierno y aceptar las derrotas en las urnas.

Agregó que “nos mantenemos como oposición firme y crítica, pero constructiva, porque somos gente que está formada para servir al Estado Mexicano”.

También destacó que “saldremos a la calle a convencer a la ciudadanía de que tenemos mucho futuro”.

PRI NO HARÁ ALIANZAS CON OTROS PARTIDOS EN ELECCIONES DE ESTE AÑO: ZAMORA

El secretario general del PRI, Arturo Zamora Jiménez, fue tajante y descartó una alianza con otros partidos en elecciones de este 2019.

Zamora Jiménez indicó que el partido elegirá a candidatos a través del voto de militantes.

Arturo Zamora afirmó que en los seis procesos electorales de este año no harán alianzas con otras fuerzas políticas y la elección de sus candidatos será por convocatorias a sus militantes, principalmente en los estados donde se disputará la gubernatura que son Baja California y Puebla.

Al acudir al Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que para elegir a sus candidatos convocarán a convenciones de priístas en donde podrían instalar urnas o alzar la mano.

“Vamos hacer convenciones en las que participen todos los priístas y estaremos estableciendo en estas convenciones que se convoque a todos los militantes, es el método que determine cada una de las comisiones electivas con las que vamos a trabajar”, añade.

También descartó que puedan tener alguna alianza electoral con Morena y sólo se tratan “de coyunturas de carácter legislativo”.

“Podremos tener acuerdos coyunturales de carácter legislativo, pero los acuerdos coyunturales de carácter legislativo que estaremos valorando son en favor de México, pero de ningún motivo estaríamos valorando un acuerdo de carácter electoral con Morena, porque tenemos una manera de pensar diferente”, expresa el secretario general del CEN priísta.

Aunque digan que hay primor con Morena, enfatizo que no tenemos compromiso en alguna de las entidades federativas para ponernos a modo, asevera Zamora.

Sobre la expulsión del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de las filas del PRI, indicó que la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque el ex mandatario presentó una impugnación.