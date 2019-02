El helicóptero de Erika Alonso no despegó del triángulo

El subsecretario de Comunicaciones, Carlos Morán, quien confirmó el dato al concluir la conferencia mañanera del Presidente de la República, no dio mayor importancia al hecho, no obstante que en la grabación de la conversación del piloto con la torre de control, se menciona al “Triángulo” como origen del vuelo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó uno de los datos fundamentales adelantados en exclusiva por IMPACTO sobre el siniestro aéreo en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, que a su muerte coordinaba a los senadores panistas.

Como lo dijo IMPACTO el pasado 23 de febrero en su página web y en la columna IMPACTOS el domingo 23 en IMPACTO La Revista, el helicóptero en que el que viajaba la pareja no despegó del llamado “Triángulo de las Ánimas, un inmueble ubicado en lo alto de una torre de oficinas corporativas” en la capital poblana, sino del domicilio del empresario José Chedraui, a 10 minutos de la casa del matrimonio Moreno Valle-Alonso, en el fraccionamiento Las Fuentes.

El subsecretario de Comunicaciones, Carlos Morán, quien confirmó el dato al concluir la conferencia mañanera del Presidente de la República, no dio mayor importancia al hecho, no obstante que en la grabación de la conversación del piloto con la torre de control, se menciona al “Triángulo” como origen del vuelo.

De hecho, dijo el funcionario, siempre despegaba del domicilio del empresario, dado que originalmente partía del aeropuerto a la casa de Chedraui para recoger a sus pasajeros habituales.

Esto nunca lo había dicho la Secretaría de Comunicaciones.

Esto afirmó IMPACTO: “la nave, que era de uso casi exclusivo del ex gobernador y de su esposa, siempre despegaba de ahí. Por ejemplo, en su campaña para la gubernatura, Martha Erika lo abordaba ahí y solía descender a cuatro o cinco kilómetros de donde la esperaban sus seguidores para llegar en automóvil a encabezar los eventos de proselitismo”.

Abundo: este “declarado (por) quienes han sido citados a hacerlo, parece carecer de importancia, pero lo tendrá para la empresa aseguradora que se aferrará a él para negociar e incluso negarse a pagar”.

Para decirlo de otra manera, el piloto mintió al controlador aéreo, pero para el subsecretario no tiene relevancia.

El otro dato adelantado por IMPACTO se refiere a una pieza, supuestamente fue sustituida por una usada, adquirida en el mercado alterno por 45 mil pesos, pues no había disponibilidad en donde se adquieren las refacciones de ese tipo de naves.

Morán desechó esa posibilidad. Es sólo una especulación que no se sabe de dónde la sacaron, dijo. Añadió que se rastrea con imanes una pieza faltante que, sin embargo, no es relevante.

Posterior a lo publicado por IMPACTO, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, encaró al gobierno y exigió explicaciones sobre su hipótesis de que no hubo accidente en el desplome del helicóptero, sino que fue provocado.

La explicación de Morán, y la que apresuradamente hizo el secretario Javier Jiménez Espriú pues tenía que acudir a otro evento, no ayudan a desvanecer las sospechas surgidas a partir de la denuncia mediática de Cortés.

Habrá que esperar la investigación de los peritos y de la autoridad ministerial.