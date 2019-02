“El gobierno mató a Samir” grita viuda frente a oficina de AMLO; iglesia y pueblo piden suspender consulta de ‘termo’

La diócesis de Cuernavaca de Ramón Castro Castro y cientos de manifestantes en la CDMX pidieron suspender la consulta de la termoeléctrica de la Huexca Morelos por el asesinato del activista Samir Flores.

Alrededor de las 19:40 horas, los cuernos de los pueblos originarios de cinco entidades sonaron en el Zócalo capitalino, frente a la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, en protesta por la muerte del activista de Morelos.

Liliana, viuda de Samir Flores habló en el mitin: “¡Samir no murió, el Gobierno lo mató!“,

“¿Por qué pinche Gobierno?, ¿por qué le tenías miedo ¿Por qué miedo? porque nunca pudiste comprarlo, porque nunca pudiste quitarlo de enmedio más que la forma fue asesinarlo“.

“Esa fue tu forma de hacerlo, pero estás equivocado. Su voz no se va a ir; se va a seguir escuchando porque él dio la vida, la vida por sus hijos, por defender la tierra el agua y la vida“.

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, a nombre del obispo Castro, llamó al gobierno de López Obrador a suspender la consulta porque consideró que no hay condiciones para este ejercicio ciudadano programado para el 23 y 24 de febrero en 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala.

“La Iglesia también está haciendo un llamado para que esta consulta no se desarrolle al menos en este tiempo donde se ha dado este asesinato del activista Samir y que no son condiciones para que se pueda llevar a cabo la consulta“.

“Si queremos construir la paz, necesitamos también que haya un clima de justicia y en este momento, ante este asesinato, primero que nada necesitamos pedir que se esclarezcan las cosas”.

“Que no se continúe bajo el clima de tapar cosas y no hacer sentir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que no tiene nada que ver este crimen con respecto a la defensa de la tierra en contra de esta termoeléctrica”.

En días pasados, el presidente López Obrador llamó conservadores de izquierda a los que se oponen a la construcción de la termoeléctrica.