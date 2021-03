El cantante Arturo Castro, fallece a sus 82 años

Arturo Castro, quien fuera miembro fundador del grupo musical Los Hermanos Castro, murió en las últimas horas de este sábado, informó la Asociación Nacional de Intérpretes; actores, periodistas y productores de televisión lamentaron la muerte del compositor musical mexicano en redes sociales.

Hace algunos días, en plena pandemia, el integrante de Los Hermanos Castro, contrajo matrimonio con Rosa Yolanda Chapa, luego de 40 años de vida en común. La ceremonia del matrimonio se caracterizó por la falta de familiares en el enlace nupcial, de acuerdo con el compositor esto se debió a la pandemia.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, cuando tenía 10 años, junto con sus hermanos Jorge y Javier, formó el trío Los Panchitos, llamados así por su habilidad de cantar y tocar las guitarras igual que el famoso trío Los Panchos, estilo que ni aún los adultos podían imitar. Arturo tocaba el requinto y dirigía a sus hermanos, de apenas 7 y 9 años.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Arturo Castro. Compositor y músico, fundador de “Los hermanos Castro”, muy populares durante los años 60 y los 70. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/p03lSA22qM — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) March 14, 2021

Durante varios años Los Panchitos se presentaron en diversos foros con su singular espectáculo.

También intervinieron, cantando y actuando, en varias películas de la denominada Época de Oro del cine mexicano, alternando con figuras como Marga López, Fernando Fernández, Meche Barba, Manolo Fábregas, Fredy Fernández El Pichi, y muchas más.

Durante 10 años consecutivos, Arturo junto con Los Hermanos Castro realizaron exitosas temporadas en un prestigiado hotel, donde transmitieron su música al público anglo y compartieron escenario y marquesina con artistas como Tony Bennett, Frank Sinatra, Elvis Presley, Judy Garland, Sammy Davis Jr., Harry Belafonte, Cher y Neil Sedaka, entre muchos otros.

Paralelamente Los Hermanos Castro tuvieron presentaciones en diversos programas de televisión estadunidenses, como The Ed Sullivan Show, donde actuaron en tres ocasiones; un especial para la CBS; The Playboy After Dark, con Hugg Heffner; The Joey Bishop Show; The Judy Garland Show, y The Hollywood Palace Show, cuyo anfitrión era el mismísimo Super Agente 86, Don Adams, donde también surgió la oportunidad de apadrinar a Liza Minelli.

De igual manera se presentaron en programas de televisión en países de toda América Latina, y en México sus apariciones en este medio incluyeron, entre otros programas, Estelares Madero, escrito por Arturo Castro y dirigido por Raúl Araiza, en el que actuaron figuras de la canción como Armando Manzanero, Angélica María, Daniel Riolobos, José Feliciano y muchos más.