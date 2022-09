El arte de la política es el diálogo permanente: Alejandro Armenta

Reconoce el presidente de la Jucopo del Senado el respeto de AMLO a la soberanía del Senado * Los berrinches lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no, expresa Adán Augusto, secretario de Gobernación

JOVIRA

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, envió un mensaje claro al Presidente Andrés Manuel López Obrador: es indispensable continuar con la colaboración, pero, al mismo tiempo, mantener los contrapesos y el equilibrio entre los Poderes.

Así, de frente al secretario Adán Augusto López, en el encuentro que sostuvo con los y las senadoras de Morena y sus aliados, Monreal Ávila reconoció la actitud de respeto a la soberanía del Senado de la República de López Obrador.

“Nunca henos tenido un solo evento, un solo gesto de intentar introducirse a la vida pública del Senado y eso no es fácil que un Presidente lo tenga.

“He sido casi 30 años legislador y es la primera vez que yo observo que el Presidente de la República emite sus mensajes, pero nunca ha tenido un gesto de intentar una intromisión en el Senado”, señaló.

Detalló que, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, siempre ha mantenido un diálogo constante con el secretario de Gobernación, quien, su manera de actuar dijo, ha sido correcta, siempre cuidadosa, amigable y respetuosa.

Monreal Ávila pidió al encargado de la política interior del país que le trasmitiera al Presidente Andrés Manuel López Obrador el respeto, cariño y aprecio de los senadores y senadoras que comparten su proyecto de nación.

“Aquí está de pie el grupo parlamentario de hombres y mujeres que formamos parte del movimiento y que siempre estaremos pendientes del rumbo de la república. Que en este afán de colaboración de Poderes es indispensable continuar”, afirmó.

Al mismo tiempo, Monreal Ávila añadió que el secretario de Gobernación también ha sido respetuoso. “Platicamos, colaboramos, nos coordinamos, pero él sabe muy bien de la necesidad de mantener los contrapesos, el equilibrio entre los Poderes, él es abogado y es un hombre con prudencia, pero también con habilidad”, concluyó.

El zacatecano aprovechó para refrendar su respaldo al nuevo presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien dijo, es un hombre que surgió con la legitimidad y la mayoría del grupo y en la práctica va a hacer que el diálogo, el debate sea incluyente respetuoso y plural. Estoy seguro de eso y de su profesionalismo como senador y como político”, indicó.

NO DISTRAERSE EN BATALLAS ESTÉRILES: ADÁN AUGUSTO

López Hernández llamó a los senadores de Morena a que “estén más unidos que nunca, que no se distraigan en batallas estériles” y voten en favor de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional que subirá al Pleno este jueves.

“No es Andrés Manuel el que necesita la unidad del grupo, es el país, México requiere que los legisladores emanados de este movimiento estén más unidos que nunca, que no se distraigan en batallas estériles. Desgraciadamente hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque no fuimos capaces en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar las policías. Es momento de estar unidos en torno a un proyecto de nación y aunque pueda sonar autoritario o impositivo, y se los digo así con franqueza, pues el proyecto de nación no admite titubeos, un proyecto de nación como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador requiere de la unidad y del compromiso de todos, de quienes estamos en puestos o tareas de gobierno, pero, sobre todo, de quienes nos representan en el Poder Legislativo”, afirmó.

El funcionario federal ofreció una disculpa a las y los senadores de Morena por su inasistencia a la reunión plenaria de la bancada el 30 de agosto pasado.

“Pedir una disculpa si alguna compañera o compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, se debía un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no. Nada más alejado de la realidad que eso, yo tuve un compromiso familiar ineludible”, citó.

Precisó que con la bancada de Morena no hay un malentendido o “teléfono descompuesto”, por el contrario, “hay fluida comunicación entre nosotros”.

Finalmente, ante la propuesta del presidente del Senado a reunirse con el Presidente López Obrador para degustar unos tamales de chipilín, López Hernández ofreció que gestionará el encuentro para que los y las senadoras de Morena y sus aliados se reúnan con él después del 20 de septiembre.