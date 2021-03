El abogado de Emma Coronel estalló en plena entrevista

Jeffrey Lichtman, abogado que encabeza la defensa de Emma Coronel, insultó a la conductora del programa Despierta América de Univision al realizarle preguntas sobre las hijas de la imputada, su sueldo y sus razones para defender a narcotraficantes.

La molestia del defensor comenzó cuando la periodista Satcha Pretto le preguntó con quién estaban las hijas de Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En respuesta, Pretto preguntó al abogado por qué la actitud agresiva hacia ella. “Lo que no entiendo es su enojo hacia mí”.

Ante esto, Lichtman reclamó que no hablaría más sobre las hijas de su clienta y reiteró que se encuentran bien.

Posteriormente, la periodista cuestionó al abogado sobre su sueldo. “¿Lleva este caso por honorarios o por bono?”, cuestionó.

Obviamente a mí me pagan por mi trabajo. ¿Le pagan a usted también por su trabajo? Si es obvio que a ti te pagan, ¿tú crees que es obvio que a mí me pagan o tú crees que esto es obra de caridad?”, respondió.

“Bueno la verdad señor, que a mí me pagan, pero no por defender narcotraficantes, a mí pagan por informar, por eso creo que es válida la pregunta, porque no voy a asumir…”, reviró la conductora.

A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cártel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, eres una idiota”, estalló Lichtman.

Satcha Pretto le exigió respeto al abogado e inmediatamente cortó la entrevista.