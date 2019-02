Divide a diputados conducta de neutralidad ante conflicto de Venezuela

No intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos no significa ser omisos a la violación de las libertades y derechos humanos, asevera priísta Lucero Saldaña

La Cámara de Diputados respaldó la conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida, por el gobierno de México, frente al conflicto diplomático internacional surgido por la situación interna de Venezuela.

En un punto de acuerdo avalado en votación económica, con la oposición del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno se congratuló por la disposición de los gobiernos de Uruguay y México, así como la de los países de la Comunidad del Caribe, para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela a través del diálogo para la negociación, en un marco de respeto al derecho internacional y humano.

Al fundamentar el acuerdo, el morenista Rubén Cayetano García destacó que “el gobierno de México ha sostenido una posición acorde con los principios constitucionales de política exterior y con la larga tradición mexicana en materia de relaciones internacionales”.

El legislador apuntó que “la superación de los graves problemas de ese país debe estar a cargo de los venezolanos, ya que se trata de una crisis interna, en especial porque no se han producido graves agresiones materiales hacia otros Estados”.

México ha asumido una actitud de no apoyar ni combatir a ninguna de las fuerzas políticas en conflicto, lo que le permite poder recomendar el diálogo entre las mismas en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto que vive Venezuela, aseveró.

En tanto, la priísta Lucero Saldaña afirmó que si bien su partido está a favor de la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, eso no significa ser omisos a la violación de las libertades y derechos humanos.

Reconoció que tal situación es altamente compleja y que es preciso hacer un llamado a las partes en conflicto para que se privilegie el diálogo, el entendimiento, que nunca se agote el diálogo, así como el respeto a los derechos de las personas para la restitución del orden institucional.

Llamó al gobierno mexicano a que asuma la responsabilidad que le corresponde con decisiones públicas para la cooperación y el entendimiento en el sistema internacional.

A su vez, la panista Laura Rojas consideró que apoyar la conducta de neutralidad ante un régimen que ha asesinado a sus propios ciudadanos falta al cumplimiento de los principios de política exterior.

En su oportunidad, la perredista Mónica Bautista Rodríguez dijo que más que apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, o al del autoproclamado presidente Juan Gerardo Guaidó, se debe promover una reconciliación entre el pueblo venezolano.

Sostuvo que se deben agotar todos los esfuerzos y mecanismos de política exterior para evitar una intervención militar directa que, a todas luces, desea el gobierno norteamericano de Donald Trump.

Por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña opinó que se está construyendo una intervención militar por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela y que autoproclamarse presidente es una figura inexistente en la Constitución de aquel país sudamericano.