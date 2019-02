Diego Fernández de Cevallos arremete contra AMLO

Diego Fernández de Cevallos arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ‘Jefe’ Diego aseguró que el mandatario nacional es un “rufían con poder” y “vil porro” en entrevista radiofónica.

El ex candidato presidencial y ex legislador por el PAN consideró que AMLO está “agrediéndonos a todos” al aceptar que su gobierno intervino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto para detener un proyecto a favor de ex socios de Grupo Modelo que reclaman una devolución millonaria de impuestos.

“Como vil porro, se lanzó el presidente de la República contra la Corte. Eso no se puede permitir”, aseguró el “Jefe Diego”.

Cevallos fue candidato del PAN a la Presidencia en 1994, cuando quedó en segundo lugar, detrás del priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Desde los 90, Cevallos y López Obrador se han enfrentado en múltiples debates políticos.

Este 2018, Diego Fernández fue asesor de Ricardo Anaya, el abanderado panista en la elección que ganó el tabasqueño.