Desplazados se hacen de caseta en Chiapa de Corzo, Chiapas

Mujeres, hombres y niños víctimas de desplazamiento forzado se hicieron de la caseta de Chiapa de Corzo, en Chiapas, en la que se han dado a la tarea de pedir a automovilistas una cuota voluntaria para comprar comida, productos de higiene y agua para al menos 240 personas a las que se les dejó de proporcionar ayuda humanitaria.

“Vamos a estar en la caseta no sabemos cuántas horas ni tiempo; vamos a estar aquí porque el gobierno no nos ha llamado; no tiene la voluntad de apoyar a los desplazados; nos tienen en el olvido; cada vez vemos que nos ignoran.

“Ya vamos para cinco años de estar fuera de nuestras comunidades; fuimos desplazadas por grupos paramilitares que asesinaron a nuestros seres queridos; por eso tenemos el derecho de hacer manifestaciones mientras no nos den una resolución; si el gobierno ya no nos quiere apoyar con alimentos y lo prometido, debe haber una solución”, estableció una de las mujeres víctima de desplazamiento forzado que se hizo de la caseta en Chiapa de Corzo, en la vía Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, a la altura del kilómetro 001+300.