Desde agosto de 2019 pesaba acusación por narcotráfico contra Cienfuegos en EU

La periodista sonorense Dolia Estévez reveló, vía Twitter, que desde el 14 de agosto de 2019 pesaba contra Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una acusación por narcotráfico.

Y que desde el día en referencia se aguardaba que cruzara la frontera para hacer efectiva una orden de aprehensión contra el general.

La acusación por narcotráfico contra Cienfuegos era de un gran jurado de la Corte de Brooklyn.

En la red social ya citada, Estévez no se explica por qué Estados Unidos no pidió que se arrestara, con fines de extradición, al ex titular de la Sedena.

“El 14 de agosto 2019, hace 14 meses, un gran jurado en corte de Brooklyn emitió acusación por narcotráfico contra Cienfuegos. El mismo día se giró orden de aprehensión. Desde entonces aguardaban cruzara la frontera. ¿Por qué no pidieron a México arrestarlo con fines de extradición?”, tuiteó Estévez.