Demandas laborales contra México bajo el T-MEC podrían multiplicarse

Debido a que en México existen miles de contratos colectivos de trabajo que son de protección a “sindicatos blancos”, las demandas por parte de Estados Unidos contra el gobierno mexicano en materia laboral bajo el T-MEC como la registrada en General Motors en Silao, Guanajuato, podrían multiplicarse en los próximos meses, advirtió la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

En videoconferencia de prensa, el secretario sindical de la CROC, Eduardo Miranda Ibarra, refirió que en el caso de Silao, Guanajuato, no hubo un correcto manejo de la legitimación sindical, ya que se descuidaron las boletas de votación y dijo, aparecieron otras boletas destruidas.

“Si los sindicatos de México no nos alineamos por la reforma laboral mexicana, pero también con el T-MEC, y con los convenios 97 y 98 de la OIT, si los sindicatos no nos alineamos y hacemos lo que tenemos que hacer a favor de los trabajadores, los trabajadores sepan lo que se está haciendo, y que se está haciendo correctamente, pues estas denuncias pueden estarse multiplicando”, aseveró.

El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Industria Ensambladora Automotriz, Electrónica y Comunicaciones en General, indicó que hoy en día para todos los sindicatos laborales sirve como ejemplo a lo ocurrido en GM en Silao, y destacó que en la CROC tienen varios programas donde se revisan todos los contratos colectivos, donde una comisión de trabajadores participan y tienen conocimiento de su contrato colectivo y sus dirigentes sindicales.

“Votan de manera directa secreta y personal, como marca la ley, y quienes no lo hagan van a estar enfrentando una situación como la que hay en Silao. Por eso, creo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar, dice el refrán”, comentó.

Expuso que “desafortunadamente” hay muchos contratos colectivos de trabajo en México que son de protección, “y sindicatos blancos que además están en la mira, porque para eso se reformó la ley el 1 de mayo del 2019, y tenemos que acabar con la simulación”.

“En la CROC estamos trabajando con todas las organizaciones sindicales para que la vida sindical sea viva, y sea participativa, que tengan libertad sindical que elijan a su representante de manera directa, democrática y secreta y que estén en las revisiones salariales de sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Resaltó que las legitimaciones se tienen que hacer respetando las reglas que tiene la Ley Federal del Trabajo, “no podemos movernos a otro lado, si algún momento no hicimos lo correcto, hoy tenemos que hacerlo porque si no los trabajadores, nos van a desconocer, y tendrían toda la razón del mundo si no le satisfacemos sus necesidades y no les rendimos cuentas”.

“Tenemos que hacer más trabajo sindical real, con la aprobación y el conocimiento de los trabajadores, sino, los sindicatos que no lo hagan van a desaparecer”, aseguró Miranda Ibarra.

Hace unos días la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó formalmente al gobierno de México, la revisión sobre la supuesta denegación de derechos a los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato; aunado a que diferentes sindicatos laborales de Estados Unidos, prestaron al gobierno americano la primer solicitud de caso de respuesta rápida laboral en contra de México.