Deja entrever Monreal cambios radicales a minuta sobre Guardia

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República está dispuesto a hacer cambios radicales a la minuta sobre la Guardia Nacional, aunque no aceptará todos los términos propuestos por la oposición, aseguró su coordinador, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta dio cuenta de la reunión de una comisión redactora, en la que participarán todos los grupos parlamentarios, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

Dijo que su partido está dispuesto a aceptar el mando civil en la guardia y la temporalidad que la propia oposición podría ubicar hasta en cinco años, según las pláticas que se han sostenido hasta el momento.

Si bien se había planteado una reunión de la Jucopo, no se realizó debido a que los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) ofrecían conferencias de prensa.

En ellas plantearon una serie de ejes que se analizan en un encuentro que no tiene carácter de Junta de Coordinación Política, pero que pretende encontrar los consensos necesarios para tener un dictamen a la brevedad.

Morena, dijo Monreal Ávila, está dispuesto a hacer concesiones, pero que no se aceptará todo lo que la oposición ha planteado ni se dará marcha atrás en lo que hasta ahora contiene el dictamen, aunque lo que se aprobará será distinto a lo que se tenía inicialmente.

Anticipó que de aprobarse los dos temas centrales, es decir, mando civil y temporalidad, se podría distender mucho la discusión.

Señaló que ello no significa que el eventual dictamen no sufra cambios posteriores, toda vez que, precisó, incluso en la discusión en el pleno se pueden hacer modificaciones, escenario que calificó de muy probable.

Monreal Ávila insistió en la disposición de Morena a escuchar y a realizar modificaciones; incluso, reconoció que la oposición no ha tenido una actitud cerrada ni asume una lucha ciega.

Expresó que con ese ánimo de diálogo se trabaja para avanzar en el dictamen y que si bien el plazo del jueves que se estableció en el acuerdo político de la Jucopo no es una camisa de fuerza, “debemos cumplir con él”.

Habló de unos 10 ejes que ha mencionado la oposición y en los que se puede trabajar, como el mando civil, la adscripción de la guardia a la Secretaría de Seguridad Pública, el Federalismo y la Reserva.