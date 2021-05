De las mentiras y de las promesas incumplidas, régimen de AMLO

Llevar el sistema de salud a los niveles de Dinamarca, que no subiría el precio de la gasolina, que el pico más alto de la pandemia de coronavirus tendría lugar en mayo de 2020, que a finales de marzo se vacunaría a todos los mayores de 60 años, que acabaría con la corrupción, que se crearían 2 millones de empleos en nueve meses o que no se reservarían los contratos de las inmunizaciones contra el Covid-19 figuran en el abanico de promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios, como es este, necesitan decirle a la gente lo que quiere escuchar para que lo respalden; no importa qué es lo que prometan ni si lo van a cumplir o no; por eso, en cada mañanera, este gobierno tiene que engañar, tiene que mentir, porque es incapaz de dar resultados.

“En este régimen, que bien puede ser calificado como el régimen de las mentiras y de las promesas incumplidas, hay una clara contradicción entre el discurso y la realidad.

“Sí por México acusa al gobierno de fallar en nueve de cada 10 promesas hechas y de utilizar la mentira y las promesas para manipular a la población y ganar adeptos, votos, y permanecer en el poder”, estableció la periodista Beatriz Pagés sobre el abanico de promesas incumplidas de López Obrador, que la organización ciudadana Sí por México situó en mil 363, de las que sólo se han hecho efectivas un 13.4 por ciento en dos años y medio de la actual administración.