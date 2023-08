CV Directo, la empresa que quiere José Ramón Andreu

Ramón Andreu recurrió a las amenazas para quedarse con CV Directo. Sin embargo, Luis Epelstein Rapaport y Samuel Epelstein Mussan no cedieron, por lo que se inició un proceso legal entre dos grupos: los accionistas mayoritarios, al que pertenecen los Epelstein; y el de minoritarios, integrado por Karla Beatriz Zermeño García, María del Pilar Cruz Robayo y Hugo Pérez Pla, el grupo de prestanombres liderado por Andreu.

Sin el conocimiento de la existencia de este acuerdo, los Epelstein aceptaron la propuesta e iniciaron la relación. Al momento de adquirir inicialmente el 25% de las acciones, Ramón Andreu designó a su madre, Karla Beatriz Zermeño García, como accionista de la empresa para no romper las obligaciones que él adquirió al salir de Innova. Para asegurar que CV Directo contara con una operación normal y buenos resultados, Luis y Samuel aprobaron la situación.

La historia entre Luis Epelstein Rapaport, Samuel Epelstein Mussan y José Ramón Andreu Zermeño inicia en 2018, cuando éste último se acerca a los dos primeros para adquirir un porcentaje de la compañía de infomerciales. Lo hizo con engaños, pues acababa de terminar su relación laboral con Innova, el principal competidor de CV Directo, por lo que tenía la obligación de cumplir con un acuerdo de no competencia.

A principios de 2023, los Epelstein recibieron un ultimátum por parte de José Ramón Andreu Zermeño, quien consideró que ya no debían ser accionistas de la empresa, por lo que les propuso adquirir sus títulos a un costo 50% menor de su valor real. Esto, con el objetivo de quedarse con la compañía. Al no aceptar la oferta, Luis y Samuel fueron amenazados de que serían afectados hasta que accedieran a vender sus acciones.

