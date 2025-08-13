NACIONAL
Cuauhtémoc y Corea fortalecen los lazos de colaboración cultural
Acuerdan proyectos que beneficien a la población de la alcaldía * La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recibe al embajador de la República de Corea en México, Huh Tae-wan con el objetivo de refrendar el respaldo del gobierno local a la comunidad coreana
EL TOPO
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió al embajador de la República de Corea en México, Huh Tae-wan, en un encuentro celebrado en la sede de la demarcación, con el objetivo de refrendar el respaldo del gobierno local a la comunidad coreana y fortalecer los lazos de colaboración cultural.
Durante la reunión -en la que participaron integrantes del Gabinete y representantes diplomáticos- se destacó la presencia histórica de la comunidad coreana en la alcaldía, particularmente en la Zona Rosa, y su aporte a la diversidad cultural, económica y social de la Ciudad de México.
“Desde esta alcaldía vamos a seguir trabajando para que la comunidad coreana se sienta segura, se sienta bienvenida y, por supuesto, valorada.
“Seguimos trabajando para que la comunidad coreana se sienta acompañada, reconocida, representada en esta alcaldía. Aquí siempre van a tener las puertas abiertas”, añade Rojo de la Vega.
Durante el encuentro, la mandataria recordó la importancia de dar seguimiento a proyectos culturales y sociales que fortalezcan el tejido comunitario y favorezcan la convivencia entre habitantes y visitantes, reafirmando el compromiso de la alcaldía con la diversidad como un valor fundamental.
La edil recordó que recientemente se llevó a cabo un festival de K-pop en el Monumento a la Revolución y que, desde el inicio de esta administración, se han impulsado acciones para visibilizar y celebrar la riqueza cultural de las comunidades que habitan y transitan en Cuauhtémoc.
NACIONAL
Es fundamental la cercanía con la gente: Azucena Cisneros
Hay cierre de filas en seguridad con las fuerzas federales * La alcaldesa recorre calles con Marina y Guardia Nacional * En los sectores, policías deberán tocar puertas y mostrar compromiso social
ALFREDO IBÁÑEZ
Junto a elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la policía municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss realizó toque de puertas en la colonia El Chamizal, al asegurar que hay un cierre de filas con las fuerzas federales para mejorar la seguridad, generar confianza y estar cerca de la ciudadanía.
La presidenta municipal recorrió las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán Valdez para presentar a los policías asignados a ese sector y a los de corporaciones federales, quienes también realizarán labores de proximidad social.
Agregó que los uniformados municipales están para servir a la población y no para servirse de ella, por lo que pidió a los vecinos tener confianza y acercarse a los elementos del sector, quienes están para ayudarlos.
En el pase de lista a uniformados del Sector 2, reconoció que, aunque se ha avanzado en la efectividad policial, aún prevalece la desconfianza ciudadana por las dañinas prácticas del pasado; por ello, es fundamental la cercanía con la gente.
“Los policías municipales, con la Guardia Nacional, con Marina, formamos un solo equipo en un cierre de filas y trabajamos coordinadamente como nunca en la historia de Ecatepec, en las mañanas trabajamos en la entrega de patrullas en los cuadrantes, anunciando qué policías están asignados, hablando con los jefes de sector y de turno sobre el gran compromiso que debe existir con la ciudadanía”, enfatiza.
Cisneros Coss subrayó que debe haber fuerza, inteligencia y estrategia para combatir el delito, pero también sensibilidad, cercanía con policías para la protección de los ciudadanos y mostrar autoridad moral en su desempeño.
La presidenta municipal anuncia que los uniformados harán toque de puertas de manera permanente, junto a fuerzas federales, para informar a la gente quiénes son los jefes de sector y de turno, y los números donde pueden ser localizados, así como el medio para realizar denuncias de extorsiones o delitos de alto impacto.
Frente a los elementos asignados al Sector 2, que comprende nueve cuadrantes, Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, afirma que para avanzar en la seguridad es fundamental mantener una proximidad social como mecanismo de prevención del delito en las comunidades y exhortó a honrar el uniforme y apegarse a las normas para dar resultados efectivos.
NACIONAL
Del mito al arte: Juan Carlos Henríquez inaugura la exposición ‘Sísifo’
El director del CEX y del Departamento de Comunicación de la Ibero presenta 18 esculturas inspiradas en la figura mítica y en la condición humana * El rector de la Ibero, Dr. Luis Arriaga, S. J., llama a “encontrar sentido incluso en la repetición, belleza en el esfuerzo y esperanza en la roca”
TEXTO: MARIANA DOMÍNGUEZ BATIS
Fotos: Alberto Hernández Mendoza
El artista y sociólogo Juan Carlos Henríquez, S. J., inauguró la exposición “Sísifo” en la Hacienda de los Morales, organizada por el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La muestra exhibe 18 esculturas en formato pequeño -en bronce, cerámica de alta temperatura, polímeros y concreto pulido- que forman parte de un conjunto de 30 piezas inspiradas en el mito griego de Sísifo, el rey condenado a empujar una roca montaña arriba para verla caer una y otra vez. Las restantes, de gran formato, se presentarán próximamente en Puebla.
“En ninguna veremos representado a Sísifo… porque acaso los Sísifos somos nosotros. Sísifo es al mismo tiempo su propia montaña, su propia carga, su propia cima”, expresa Henríquez.
El evento inició con el tradicional corte de listón, encabezado por Lorena Abrahamsohn, gestora del CEX, quien dio la bienvenida a los asistentes, acompañada por el rector de la Ibero, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., el creador Juan Carlos Henríquez y asistentes especiales.
EL MITO, LA ESCALA Y LA CONTEMPLACIÓN
Henríquez explicó que las piezas fueron concebidas pensando en “miniaturizarnos” para recorrerlas “contemplativamente, en soledad con nosotros mismos”, ejercicio que retoma de la metodología de San Ignacio de Loyola.
Todas las esculturas, señaló, comparten “una forma de mutilación, una extracción” que representa la carga que habrá de subirse a la cima.
El Dr. Claudio Flores, por su lado, destacó que el trabajo del artista “nutre cada pieza y cada pátina con una reflexión profunda, analítica y crítica” y provoca al espectador: “No busca darnos explicaciones, sino provocarnos preguntas”.
Además, Flores ofreció el vino de honor con una edición especial de su etiqueta Mar de Fondo.
SENTIDO EN LA REPETICIÓN
En la ceremonia, el rector de la Ibero, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., quien prologó el libro-arte de la exposición, destacó que la obra de Henríquez transforma la noción de castigo del mito.
“La roca deja de ser castigo para convertirse en deseo de vivir y el deseo también de permanecer… Estas esculturas nos sitúan en ese instante decisivo en el que uno elige volver a empezar. En ellas se afirma una visión de lo humano como posibilidad inacabada, siempre con una oportunidad para rehacerse”, añade.
Para Arriaga, la propuesta conecta con la espiritualidad jesuita, en la que el sentido de la vida se construye y la contemplación es clave.
“Encontrar sentido incluso en la repetición, belleza en el esfuerzo y esperanza en la roca que espera ser esculpida”, agrega.
Con un discurso que trasciende lo estético, Sísifo interpela al espectador desde lo personal y lo colectivo. En tiempos marcados por la incertidumbre, la muestra reinterpreta el mito como metáfora de la resiliencia y la perseverancia, recordando que incluso en los ciclos que parecen interminables puede hallarse propósito.
En palabras del doctor Henríquez Mendoza, S. J., las piezas de bronce y concreto están colocadas como “paisajes lunares” para que el espectador aprecie las distintas perspectivas, y los “faltantes”, que personifican la incompletud de la condición humana; además de un transitable, que representa el Hades, con piezas de espuma de poliuretano y de poliestireno, “pétreas e inmóviles”.
“Estas piezas están buscando de qué estamos hechos, cómo es la arquitectura de nuestra humanidad. Es como encontrar el consuelo, la comprensión, que somos imperfectos, que nos falta algo, pero que lo podemos encontrar en otras personas, a pesar de que también esa persona es incompleta igual que yo”, explica.
La exposición permanecerá abierta en la Hacienda de los Morales, Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.
NOTA: Información tomada de la página de la Ibero.
NACIONAL
IMSS garantiza una infraestructura con tecnología de calidad y confiabilidad
Asegurada una atención de excelencia y sostenibilidad a largo plazo para todos los derechohabientes * Se garantiza una operación de 763 elevadores en hospitales y oficinas con contrato plurianual de mantenimiento * En sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico, que encabezó el director general del IMSS, Zoé Robledo, se informó que este mantenimiento preventivo y correctivo beneficiará a usuarios de 313 inmuebles de todo el país
IMPACTO | REDACCIÓN
Para reforzar la seguridad y eficiencia en la movilidad dentro de sus hospitales y oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el H. Consejo Técnico aprobó el contrato plurianual de mantenimiento preventivo y correctivo para 763 elevadores en 313 inmuebles a nivel nacional, que incluye Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y oficinas centrales.
En la sesión extraordinaria de este órgano colegiado, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que en la construcción de los nuevos hospitales, se prioriza la incorporación de equipo no médico (elevadores) de marcas reconocidas a nivel nacional, con una sólida historia en el IMSS y comprobada eficiencia en recursos humanos, mantenimiento y refacciones.
“Aunque estos aspectos suelen estar incluidos en los contratos de obra, nuestro compromiso es garantizar que la infraestructura cuente con tecnología de calidad y confiabilidad, asegurando así una atención de excelencia y sostenibilidad a largo plazo para todos los derechohabientes”, apuntó.
Por su parte, el director de Administración, Borsalino González Andrade, detalló que el servicio de
mantenimiento estará a cargo de las marcas fabricantes -Otis, Kone y Schindler-, únicas con personal certificado, herramientas especializadas y derechos exclusivos para la atención de estos equipos.
Informó que el contrato tendrá una duración de 29 meses -agosto de 2025 a diciembre de 2027- y contempla: 12 servicios de mantenimiento preventivo anuales por equipo, atención y reparación de fallas correctivas sin costo adicional, así como refacciones originales y nuevas.
González Andrade detalló que la inversión máxima de este contrato plurianual será de 283.5 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera:
Este año se invertirán 45.7 millones; en 2026 serán 115.7 millones; y en 2027 la cantidad de 122.1 millones; estas acciones aseguran la continuidad operativa para la atención de trabajadores y derechohabientes.
Con esta medida, el IMSS refrenda su compromiso con la seguridad, calidad y eficiencia en el servicio de salud para la población en todo el país.
