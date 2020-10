Críticas a cifras récord de Covid, por acciones de la 4T, dice Gatell

El doctor Hugo López-Gatell reaccionó enojado ante un twitt del periódico El Financiero en el que reportó que México registró este lunes cifras récord de casos confirmados y muertes por Covid-19.

El subsecretario de Salud calificó al periódico de “no profesional”.

Y leyó el twitt: “¡Ultima hora! México rompe récord de muertes diarias registradas por Covid-19 con 2 mil 789, y de casos confirmados con 28 mil 115”.

Aunque las cifras no son un invento de El Financiero, pues el doctor José Luis Alomía las había dado apenas minutos antes, López-Gatell, en una crítica burlona, expresó:

“Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor de El Financiero que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir, que estamos en medio de una epidemia, una pandemia, y cada pieza de información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada contribuye a la desinformación, que este es el fenómeno de la Infodemia”.

“La Infodemia”, añadió, “hace daño, intoxica, contamina, confunde, distorsiona, perjudica a la población”.

Sin embargo, siendo una información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud, y comparada con el día anterior, sí representa una cifra récord en casos confirmados y fallecimientos.

Cierto, que durante el Reporte Técnico Diario indicó que no corresponden al día anterior, sino a casos y muertes de días o semanas anteriores, los casos se dieron y los muertos, muertos están.

Si las cifras se hubieran informado en el día que correspondía, las cantidades no variarían al día de hoy. Es decir, en lugar de los 79,088 decesos de este domingo, igual hoy tendríamos 81,877; 2,789 más.

Pero López-Gatell siguió en su crítica.

“El Financiero hoy tiene a bien dar información en tiempo real de algo que no ha verificado, que no ha entendido, y que no está dispuesto a entender. O espero que sí se trate de un error y en el próximo minuto desaparezca este twitt”, pidió.

“Y este tipo de mensajes enseguida precipitan reacciones también de desinformación, como la que pone un twittero de nombre Osvaldo Ríos, que dice, con respeto a esa nota, y H L-Gatell, ¿se sigue riendo de los muertos?”, añadió.

“Esto es un evidente ganas de distorsionar la información, de generar encono, de canalizar el odio que se siente hacia ciertas políticas públicas, a cierta realidad, que quizá no es cómoda para las personas que han visto sus intereses afectados por las políticas de este gobierno que busca una mayor justicia social y una mayor equidad”.

Exigió “un poquito de conciencia, un poquito de responsabilidad social”.

“Analízenlo, analízenlo, ojalá se persuadan de tener un poquito de generosidad”, concluyó.