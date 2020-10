Continuará empujando Margarita Zavala a México Libre

Decidida a continuar empujando al movimiento México Libre se dijo Margarita Zavala pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que acusó de haberse “plegado al poderoso”, le negara el registro como partido político, determinación que calificó como una descarada injusticia.

En entrevista, la abogada y política apuntó que no le interesa buscar una curul.

“Nosotros no hicimos México Libre para ver qué curul nos tocaba.

“Al contrario, si algo tenía claro es que no iba a ser diputada”, refirió Zavala.

Al abundar sobre su señalamiento de que el TEPJF se “plegó al poderoso”, dijo no tener duda del mismo, si bien no podría probarlo.

“Cuando tú ni siquiera cuidas, cuando, como tribunal, estás obligado a proteger los derechos, y lo que haces es y resolver contra la democracia, por supuesto que se plegó al poderoso.

“¿Lo puedo probar?, no, pero no tengo duda; no tengo duda que eso pasó”, puntualizó Zavala.

Por otra parte, calificó de autoritario al sistema ante el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pueda ver ni en pintura a Felipe Calderón Hinojosa, su esposo.

“El meollo de todo es que tenemos un sistema autoritario.

“Por supuesto que López Obrador, por su resentimiento, por su rencor, indebidamente, por el lugar en que está, no debería perseguir de esa manera, pero el tema es que estamos ante un régimen autoritario”, hizo notar Zavala.