Consultarán a neoleoneses sobre si los satisface lo que recibe su entidad

Del 6 de diciembre al 28 de febrero, los neoleoneses serán consultados sobre si están de acuerdo con lo que recibe su entidad como parte del Pacto Fiscal.

El ejercicio en referencia fue anunciado por el gobierno del estado y el Congreso local.

“Hoy, por cada peso que Nuevo León aporta al Gobierno Federal, solamente se le devuelven 29 centavos; ¿estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”, es la pregunta que se formulará a los neoleoneses, a la que dio lectura, en conferencia de prensa, la diputada local Tabita Ortiz, de Movimiento Ciudadano (MC), quien se hizo acompañar por su correligionario Luis Donaldo Colosio Riojas.

Asimismo, por su par, del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Susarrey y por Homero Cantú, subsecretario jurídico del gobierno de Nuevo León.

En su oportunidad, el diputado local del blanquiazul aseveró que “lo que le vamos a preguntar a la gente no es si nos salimos del pacto Federal; no le estamos diciendo a la gente ‘oigan, vamos a sacar a Nuevo León de la Federación y a convertirnos en un país independiente, en un estado unitario, autónomo’, no señor; eso no es lo que estamos planteando.

“Tampoco estamos preguntándole a la gente si quieren que le quitemos recursos a otros estados para que le lleguen más a Nuevo León; no queremos quitarle recursos a ningún estado del sur.

“Lo que estamos planteando es que se cambie la fórmula para que el recurso que se reparte a los estados y los municipios sea de un porcentaje superior al 20 por ciento como es el día de hoy”, precisó Susarrey sobre la consulta que se hará a los neoleoneses por medio de una plataforma digital.