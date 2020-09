Consulta sobre juicio a ex presidentes no viola sus derechos humanos: AMLO

Pide no adelantar nada hasta que la Corte decida si procede o no el próximo jueves

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar nada, esperar, sobre el fallo final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de consulta sobre juicio político a cinco ex mandatarios federales.

“Llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer su soberanía, aplicar el Artículo 39”, aseguró.

El Presidente descartó juicio sumario, “tiene que ser el Ministerio Público, los jueces, no se violan los derechos humanos”, expresó.

“Se me hace no sustancial el impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos”, añadió.

Afirmó que la pregunta no está orientada a que se violen los derechos humanos, “es juicio práctico, sentido común”.

Si la pregunta fuera, agregó, ¿quieres que se juzgue a los ex presidentes y no se les tenga ninguna consideración porque participaron en el saqueo que llevó a la pobreza a millones de mexicanos?, pues eso no, no debe haber ningún sesgo.

Leyó la pregunta que entregó al Senado, y este a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y preguntó en dónde estaba la violación de derechos humanos.