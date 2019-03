Congreso capitalino aprueba dictamen que crea la Guardia Nacional

Con 63 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.

Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró que la Guardia no significa militarización, sino “una institución que permitirá al nuevo gobierno, realizar lo que anteriores no quisieron hacer: que el Ejército y Marina puedan volver al ejercicio de las responsabilidades para las que fueron creadas: Salvaguardar la seguridad y no solo combatir a la delincuencia organizada”.

Considero que la Guardia Nacional es la única forma para crear en el corto plazo, una policía civil de carácter nacional, con un estado de fuerza suficiente, integrada por elementos que cuenten con la formación y capacidades necesarias para ejercer las tareas de seguridad.

Al señalar que en más de la mitad del territorio nacional hay presencia de la delincuencia organizada, el legislador local considero urgente crear este cuerpo de seguridad ya que las policías estatales y municipales han sido rebasadas por esos grupos delincuenciales.

Agregó que la Guardia Nacional formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y quedará adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública, lo que permitirá que el Estado mexicano tenga una nueva fuerza policial para atender de manera eficiente y eficaz el tema de seguridad, con respeto a los derechos humanos.

Nazario Norberto Sánchez recordó que el uso del Ejército y la Marina será por un periodo de cinco años y que en ese periodo participarán en la Guardia elementos de la Policía Militar, Naval y Federal en la labores de seguridad pública.

“Con esta reforma, la Ciudad de México se muestra legislativamente activa, como una de las entidades que de frente actúa para que nuestro país cuente con un modelo de seguridad pública eficaz en donde las instituciones estén compuestas por policías de los tres órdenes de gobierno”, expresó el legislador.

Previamente, cada una de las fracciones legislativas del Congreso local fijó su postura, todos en sentido positivo a la reforma para crear la Guardia Nacional.

Antes de la votación, el diputado Jorge Triana Tena presentó una moción suspensiva para pedir que se suspendiera el procedimiento legislativo de dicha reforma y que el dictamen se regresara a comisiones para que se generarán los tiempos reglamentarios para analizarla, pero la petición no fue aceptada.